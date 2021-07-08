8 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Ксения Бородина после подачи заявления на развод уже думает о новом имидже — и советуется с поклонниками о том, как ей лучше.
Алена Шишкова блеснула перед поклонниками в эффектной золотой маске на лице в форме цветов.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @mar_alexandrova
Красавица Марина Александрова делится снимками со своими детьми — пара отдыхает на море.
Кристина Асмус показала, как поднимается по лестнице на костылях.
«Королева лестниц, андалов и первых людей», — написала Кристина.
Дима Билан бесконечно умиляет своих подписчиков. Недавно музыкант сделал домик для кошек, который отправил в приют. А теперь к нему пришел еще один хвостатый — как признается Билан, они находят его везде.
Саша Новикова поделилась совместным фото с мужем — рэпером Федуком.
«47 дней как его жена».
Глюкоза опубликовала эффектные кадры в купальнике — звезда наслаждается отдыхом на морском побережье.
Юлия Ковальчук в день семьи опубликовала нежное совместное фото с любимым мужем — Алексеем Чумаковым.
Валерия тоже поделилась фотографией с Иосифом Пригожиным — красивая пара позирует на фоне мельниц.
Алсу запостила летние селфи в эффектном женственном платье в горошек.
Монеточка поделилась кадром с традиционного летнего пикника «под секретной ивой».
Фото: Instagram Кристины Асмус, Монеточки, Юлии Ковальчук, Глюкозы, Димы Билана, Алены Шишковой, Алсу, Валерии, Алены Шишковой, Ксении Бородиной, Марины Александровой, Саши Новиковой
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