passion.ru

8 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.
8 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ксения Бородина после подачи заявления на развод уже думает о новом имидже — и советуется с поклонниками о том, как ей лучше.

Алена Шишкова блеснула перед поклонниками в эффектной золотой маске на лице в форме цветов.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Марина Александрова

Фото: @mar_alexandrova

Красавица Марина Александрова делится снимками со своими детьми — пара отдыхает на море.

Кристина Асмус показала, как поднимается по лестнице на костылях.

«Королева лестниц, андалов и первых людей», — написала Кристина.

Дима Билан бесконечно умиляет своих подписчиков. Недавно музыкант сделал домик для кошек, который отправил в приют. А теперь к нему пришел еще один хвостатый — как признается Билан, они находят его везде.

Саша Новикова поделилась совместным фото с мужем — рэпером Федуком.

«47 дней как его жена».

Глюкоза опубликовала эффектные кадры в купальнике — звезда наслаждается отдыхом на морском побережье.

Юлия Ковальчук в день семьи опубликовала нежное совместное фото с любимым мужем — Алексеем Чумаковым.

Валерия тоже поделилась фотографией с Иосифом Пригожиным — красивая пара позирует на фоне мельниц.

Алсу запостила летние селфи в эффектном женственном платье в горошек.

Монеточка поделилась кадром с традиционного летнего пикника «под секретной ивой».

Фото: Instagram Кристины Асмус, Монеточки, Юлии Ковальчук, Глюкозы, Димы Билана, Алены Шишковой, Алсу, Валерии, Алены Шишковой, Ксении Бородиной, Марины Александровой, Саши Новиковой

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!