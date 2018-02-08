О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Дима Билан поделился планами: «Вера Брежнева и Секретные съемки для очень дорогого сердцу человека! И по иронии судьбы, мы с Верой снимали в моей квартире! Я рад, а как квартира моя и съемочная группа заулыбалась. Рад был повидать искрящуюся тебя, Вер!!!»

Вера Брежнева провела приятный вечер с сестрой: «Особое удовольствие в моей жизни — музыкальные мероприятия. И как не сделать селфи в оперном театре с сестрой, тем более в свой день рождения. А сегодня — великолепный Курентзис в консерватории».

Анна Семенович поделилась одной из граней таланта: «Готовлюсь к прямому эфиру на "Русском радио". Любимые мои солдаты, пишите мне и передавайте приветы, я их обязательно прочитаю! Хорошей вам службы и отличного настроения, я всегда с вами».

Ольга Бузова провоцирует слухи: «Угадаете, от кого такой подарок?». А Анастасия Волочкова — ждет зависти подписчиков.

Лиза Боярская показала пикантное фото: