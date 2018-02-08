8 февраля: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд
Дима Билан поделился планами: «Вера Брежнева и Секретные съемки для очень дорогого сердцу человека! И по иронии судьбы, мы с Верой снимали в моей квартире! Я рад, а как квартира моя и съемочная группа заулыбалась. Рад был повидать искрящуюся тебя, Вер!!!»
Вера Брежнева провела приятный вечер с сестрой: «Особое удовольствие в моей жизни — музыкальные мероприятия. И как не сделать селфи в оперном театре с сестрой, тем более в свой день рождения. А сегодня — великолепный Курентзис в консерватории».
Анна Семенович поделилась одной из граней таланта: «Готовлюсь к прямому эфиру на "Русском радио". Любимые мои солдаты, пишите мне и передавайте приветы, я их обязательно прочитаю! Хорошей вам службы и отличного настроения, я всегда с вами».
Ольга Бузова провоцирует слухи: «Угадаете, от кого такой подарок?». А Анастасия Волочкова — ждет зависти подписчиков.
Лиза Боярская показала пикантное фото:
Игорь Николаев поделился милым видео с дочкой: «ОГО!!!) Нам уже 2 года и 4 месяца!!!) И мы обожаем задувать свечи!) Можем это делать 1000000 раз подряд!) На ваш вопрос: - А где же тортик? отвечаю: поджидает внизу, на 1-м этаже».
Мадонна похвасталась талантами своих приемных детей:
Алсу прогулялась по Баку. Валдис Пельш исполнил детскую мечту: «С детства мечтал о такой фотографии».
Оксана Федорова радуется зиме. Юлия Ковальчук тоже поделилась настроением: «Тут Тааакой слабый интернет, что пока вчера на ночь глядя пыталась вам выложить это видео( как вы понимаете так и не получилось), сегодня картина на заднем плане была бы категорически противоположной! Внимание!!! Выпал снег , и не просто выпал,а валят 5 сантиметровые снежинки и не собираются останавливаться!!! А мне все равно))) #яслушаюморе».
Алена Свиридова сбежала с любимым: «Такие-сякие сбежали из Москвы #широкастранамояродная #ереван #побег #темныедела».
Фото: instagram