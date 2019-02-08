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8 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Максима Виторгана

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Как звезды провели этот день — читайте в нашем дайджесте.

Ирина Пегова поделилась зарядом бодрости: «Добавлю серьеза в ленту !!!! Сегодня Бег дорожка на час и растяжка тоже на часик !!!»

Ида Кехман катается на лыжах: «Горы снега».

Юлия Пересильд показала селфи со съемок «Зулейха открывает глаза»: «Целый день на улице под невероятным снегопадом с ветром... кони.. люди.. дети... все продрогшие и мокрые всю равно проржали полночи, вспоминая институт, первые съемки и т д❤️ когда рядом с тобой хорошие светлые люди можно свернуть горы—- не чувствуешь ни усталости, ни холода... спасибо за вечерок».

Александр Ревва поделился радостью: «Сбылась моя мечта — я станцевал на сцене Большого.. с любимой @angelikarevva и моим другом @pablo_derevyanko сходили на Спартак! Спасибо большое @vasiliev.art и @marymaryvi - вы лучшие в мире Спартак и Фригия!!»

Максим Виторган поделился пронзительным фото с пронзительной подписью: «Иногда мне кажется, что я чуть великоват... Или мир низок...»

Анна Семенович поделилась фотографиями из детства: «Из рубрики "ностальгия ". Я не очень понимаю зачем раньше детям на фото давали мячик или деревянные игрушки. Зато смотрите как позирую — не моргая и не шевелясь. Видимо знаю, что в будущем мне придется очень много фотографироваться, профессионализм на лицо».

Полина Гагарина носит обувь сына и учит китайский язык: «То чувство, когда с сыном один размер обуви. Ондрик, я верну) обещаю».

Жасмин устроила дочке запоминающийся праздник: «Вингардиум левиоса! Отпраздновали день рождения моей маленькой "Гермионы" в стиле Гарри Поттера, счастье, когда дети счастливы».

Анастасия Костенко получила диплом РУДН:

Эмин Агаларов показал фото с прогулки:

Кайф 😀🌴☀️✌🏽

Публикация от eminofficial (@eminofficial)

Юлия Савичева поддержала Сергея Лазарева: «Сегодня на программе "Привет Андрей" пришла поддержать Сережу, ведь он второй раз едет на Евровидение! Будем болеть! Сил и удачи!»

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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