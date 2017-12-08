О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Алла Пугачева показала рассвет из окон своего замка: «Каждый рассвет прекрасен.Вот сегодня был такой.ЧУДО!!»

Олеся Судзиловская поделилась праздничным настроением: «У нас с Пашей @pablo_derevyanko на съемочной площадке Новый год наступил уже сегодня».

Ксения Бородина показала своего «снеговичка», Анфиса Чехова — «зайчика»: «Когда на фото 2 зайчика... мимимишность зашкаливает))) Посетили контактный зоопарк, потрогали животных. Это очень заряжает положительной энергией. Зверетеропия». А мама Тимати — «лебеденка»:

Олег Газманов хорошо провел время с друзьями: «Кремлевский дворец и мужская компания. Я измеряю жизнь количеством друзей». А Андрей Малахов — с французским актером: «Гражданин РФ блистательный актер Жерар Депардье предлагает поднять тост за день рождения Виталия Мутко! Фром зе боттом оф май харт».

Елена Ваенга пожаловалась на здоровье: «Приехал ваня..... а мама заболела..... меня уже трясет от ноябрей и декабрей....... я думаю в эти месяцы мне " бесполезно" работать......... я всегда болею. сильно.(((( и вот снова.((((( снова...... не знаю что будет.........».

Алена Свиридова показала забавную фотографию с волюбленным: «Иногда, видимо, меня хочется придушить», а Анна Хилькевич — свою «мощь». Наталья Штурм поделилась мечтами: «Ах, как хочется влюбиться!)))».

Анна Нетребко поздравила мужа: «Поздравляю моя любовь с прекрасным дебютом в Ла Скала».

Евгений Плющенко поделился домашним видео: «Саня весь в маму, на месте не сидит ни минуты) Неугомонный и очень любознательный малыш!»