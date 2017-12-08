8 декабря: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд
Алла Пугачева показала рассвет из окон своего замка: «Каждый рассвет прекрасен.Вот сегодня был такой.ЧУДО!!»
Олеся Судзиловская поделилась праздничным настроением: «У нас с Пашей @pablo_derevyanko на съемочной площадке Новый год наступил уже сегодня».
Дети певицы МакSим сами нарядили елку. Алла Михеева — тоже:
Ксения Бородина показала своего «снеговичка», Анфиса Чехова — «зайчика»: «Когда на фото 2 зайчика... мимимишность зашкаливает))) Посетили контактный зоопарк, потрогали животных. Это очень заряжает положительной энергией. Зверетеропия». А мама Тимати — «лебеденка»:
Кристина Асмус похвасталась талантами дочки:
Олег Газманов хорошо провел время с друзьями: «Кремлевский дворец и мужская компания. Я измеряю жизнь количеством друзей». А Андрей Малахов — с французским актером: «Гражданин РФ блистательный актер Жерар Депардье предлагает поднять тост за день рождения Виталия Мутко! Фром зе боттом оф май харт».
Елена Ваенга пожаловалась на здоровье: «Приехал ваня..... а мама заболела..... меня уже трясет от ноябрей и декабрей....... я думаю в эти месяцы мне " бесполезно" работать......... я всегда болею. сильно.(((( и вот снова.((((( снова...... не знаю что будет.........».
Алена Свиридова показала забавную фотографию с волюбленным: «Иногда, видимо, меня хочется придушить», а Анна Хилькевич — свою «мощь». Наталья Штурм поделилась мечтами: «Ах, как хочется влюбиться!)))».
Анна Нетребко поздравила мужа: «Поздравляю моя любовь с прекрасным дебютом в Ла Скала».
Евгений Плющенко поделился домашним видео: «Саня весь в маму, на месте не сидит ни минуты) Неугомонный и очень любознательный малыш!»
Мария Кожевникова ответила на самый частый вопрос подписчиц: «Наконец-то по Вашим многочисленным просьбах спросила у @d.castello про свой цвет волос. Не знаю поможет ли Вам ответ, но это “Три года любви на Мальдивах”».
Ольга Бузова показала свое живое пение: «Если еще у кого-то остались вопросы, буду ли я продолжать петь... Буду!!! И уверяю, что с каждым днем, буду делать это круче и лучше. Только вперед! На радость моим людям. Всегда ваша Ольга Бузова».
Фото: instagram