8 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Надежда Михалкова поздравила брата Артема с днем рождения. «Артем Никитич, ты лучший брат! Ты говоришь, что я мало обычно пишу под фотографиями, но зачем много писать и главное, что можно больше написать, чем "я люблю тебя, дорогой человек"? Будь здоров, а со всем другим мы разберемся с @anikiti4na. С днем рождения, Михалыч!», — написала актриса в Instagram.

Эвелина Бледанс поздравила с днем рождения историка моды Александра Васильева. «Сашенька, дорогой, с днем рождения! Пусть много здоровья и радости будет! Я с трепетом вспоминаю время, когда сидела по левую руку от вас, мой благородный друг, в "Модном приговоре", и какую мощную поддержку и доброе отношение чувствовала в каждой снятой нами программе», — рассказала она в блоге.