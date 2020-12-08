8 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/nataliapodolskaya/
Наталья Подольская и Владимир Пресняков побывали на первом концерте старшего сына Артема. «Спасибо за счастье быть родителем! Сегодня был первый выход на сцену у Темы. Он участвовал в отчетном концерте балета Аллы Духовой "Тодес". Мы с @presnyakovvladimir просто рыдали от эмоций. Оба. И он, и я! Нас трясло, слезы текли! Я таких эмоций в жизни еще не испытывала никогда! Я никогда не забуду этот момент. Сегодня я стала еще больше понимать свою маму», — поделилась Наталья эмоциями.
Надежда Михалкова поздравила брата Артема с днем рождения. «Артем Никитич, ты лучший брат! Ты говоришь, что я мало обычно пишу под фотографиями, но зачем много писать и главное, что можно больше написать, чем "я люблю тебя, дорогой человек"? Будь здоров, а со всем другим мы разберемся с @anikiti4na. С днем рождения, Михалыч!», — написала актриса в Instagram.
Эвелина Бледанс поздравила с днем рождения историка моды Александра Васильева. «Сашенька, дорогой, с днем рождения! Пусть много здоровья и радости будет! Я с трепетом вспоминаю время, когда сидела по левую руку от вас, мой благородный друг, в "Модном приговоре", и какую мощную поддержку и доброе отношение чувствовала в каждой снятой нами программе», — рассказала она в блоге.
Агата Муцениеце похвасталась золотым загаром, который успела получить за несколько дней отдыха на Мальдивах.
Юлия Проскурякова показала свой необычный образ для спектакля в ГИТИСе, где она учится на заочном отделении режиссерского факультета.
Елена Валюшкина в свой день рождения поделилась кадрами стильной фотосессии.
Юлия Пересильд показала, как задорно поет с коллегами в театре. «Спектакль "Рассказы Шукшина" нашего любимого Алвиса Херманиса — всегда большое счастье. И до, и после, и во время самого спектакля. Просто счастье видеть этих людей, обнимать их, трогать, веселиться с ними, дурачиться, вместе плакать, вместе смеяться. Вот отжигаем», — поделилась она эмоциями с подписчиками.
Роман Костомаров и Оксана Домнина после участия в «Ледниковом периоде» улетели с дочками отдыхать на побережье океана.
Сыну Иды Галич исполнилось 10 месяцев, она показала нежное фото с ним. «Вчера стукнуло 10 месяцев, как с нами маленький человек. Хотя мы-то с ним знаем... Мы с Лео знаем друг друга на 9 месяцев дольше, чем все остальные», — подписала она снимок.
Юлия Такшина показала, как она согревается в зимнюю погоду на съемках. «Будь актрисой, говорили они! Ты будешь ходить в красивых платьях, говорили они! Ты будешь иконой стиля! В принципе, все так и есть!», — с юмором прокомментировала она снимок.
Яна Поплавская и ее молодой избранник Евгений Яковлев побывали на съемках популярной детской программы «Устами младенцев».
Мария Захарова поделилась с подписчиками печальной новостью: ее собака Панди, которую она взяла из приюта, скончалась после недели борьбы с вирусом. Мария рассказала, что ее сердце разбито, но она все равно возьмет еще одного обездоленного щенка.
Фото и видео: Instagram Марии Захаровой, Яны Поплавской, Юлии Такшиной, Иды Галич, Романа Костомарова, Юлии Пересильд, Елены Валюшкиной, Юлии Проскуряковой, Агаты Муцениеце, Эвелины Бледанс, Надежды Михалковой, Натальи Подольской
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