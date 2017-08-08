8 августа: самые интересные новости и фотографии в Instagram звезд
Николай Басков готовится отпраздновать юбилей: «Скоро будет почти 20 лет нашей дружбы с Максимом Галкиным». А пока — хорошо проводит время с певицей Зарой на дне рождения владельца ювелирного бренда.
Ирина Пегова примерила яркий образ: «Ну что сказать, ну что сказать!!!!», — шутит она. Надежда Бабкина стала греческой богиней.Дима Маликов стал секс-инструктором.
Татьяна Навка показала фото с дочкой, на котором они выглядя почти ровесницами. Евгений Плющенко показал, как тренируется с сыном. Пользователи Сети отметили, как выросла за лето дочка Даны Борисовой.
Анна Хилькевич вспомнила себя в детстве: «Пф, вот что нашла в телефоне. Знакомьтесь- #миниХиля. Вообще я была хорошим ребенком)) по маминым рассказам... а судя по фото, еще и кареглазым». Лена Темникова с дочкой отдыхают в Абу-Даби:
А Анна Шульгина нашла фото, на котором ей 15. «Фото сделано за месяц до окончания школы и за два месяца до того, как я поступила в институт. Такая маленькая, а уже начинала первые шаги во взрослую, суровую жизнь. Видимо, лицо суровое по этой же причине. Мои длинные волосы. Тогда в моде было мелирование. Почти без макияжа. Моя первая фотосессия. Как же я изменилась... Как быстро летит время...Прошло 9 лет», — поделилась она.
Мария Кожевникова поблагодарила сына за попу как у Кардашьян:
Любовь Успенская продемонстрировала нежность с Еленой Ваенгой: «В тесноте , но не в обиде мы с Леночкой в полёте уснули, но кое -кто успел нас заснять». Алла Довлатова пожаловалась на реропорт:
Такой страшный досмотр в петербургском аэропорту Пулково 🤦🏼♀️! Мелочь из кошелька заставили вытряхнуть 🙈! Всю сумку вытряхнули?!? Людей снимают с рейса, потому что они не успевают на посадку. 🙀 Еле успела сама, только потому, что у меня была всего лишь дамская сумочка 👜. Поясните, пожалуйста, что происходит? С таким досмотром в аэропорту я сталкивалась только в Израиле - стране много лет воюющей. Либо и правду нам есть чего опасаться, либо это просто очередное издевательство 🤷♀️??? Хотелось бы, чтобы это было второе! Как думаете?
Публикация от Алла (@alla_dovlatova)