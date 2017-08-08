Юбилей дружбы Максим Галкина и Николая Баскова, королевский образ Надежды Бабкиной: о том, как звезды провели прошедший день, читайте в нашем дайджесте.

Николай Басков готовится отпраздновать юбилей: «Скоро будет почти 20 лет нашей дружбы с Максимом Галкиным». А пока — хорошо проводит время с певицей Зарой на дне рождения владельца ювелирного бренда.

Ирина Пегова примерила яркий образ: «Ну что сказать, ну что сказать!!!!», — шутит она. Надежда Бабкина стала греческой богиней.Дима Маликов стал секс-инструктором.

Татьяна Навка показала фото с дочкой, на котором они выглядя почти ровесницами. Евгений Плющенко показал, как тренируется с сыном. Пользователи Сети отметили, как выросла за лето дочка Даны Борисовой.

Анна Хилькевич вспомнила себя в детстве: «Пф, вот что нашла в телефоне. Знакомьтесь- #миниХиля. Вообще я была хорошим ребенком)) по маминым рассказам... а судя по фото, еще и кареглазым». Лена Темникова с дочкой отдыхают в Абу-Даби: