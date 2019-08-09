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8 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Надежды Бабкиной

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Анна Хилькевич примерила необычный мейкап: «No filter, only make up. Ой, смыть бы ей это все, а то на себя не похожа))) А я не буду смывать. Я хочу быть неузнаваема и обворожительна».

Инна Маликова похвасталась фигурой: «На мой взгляд, в отпуске не нужно перетруждать себя занятиями в зале. Все должно быть в удовольствие. Но 30-40 минут всегда можно найти, и лёгкой тренировки вполне достаточно для того, чтобы держать себя в привычной форме».

Валерия показала семейное фото: «Как прекрасно, когда рядом близкие люди! Цените такие мгновения».

Надежда Бабкина призналась в нежных чувствах к Николаю Баскову: «Коля — прекрасный, светлый человек».

Александр Панайотов поделился уютной фотографией: «В такую погоду — только дома) под любимый сериал, чаёк, с друзьями..)) а вы как проводите дождливые вечера?))»

Дмитрий Исхаков похвастался талантами сына Полины Гагариной: «Вот это саспенс! Чувак очень крут! Буду брать у него уроки».

Катерина Шпица показала фото с необычной ягодой: «Мама с папой приехали сегодня из Украины. Привезли кавунчики (арбузики) с огорода из нашего родного села Стецовка. Как много в этом маленьком арбузе для меня...»

Беременная Анастасия Решетова снова покинула Россию, Тимати вывез модель к океану: «Ну все) Последний отдых в этом году и прощай покой🙈»

Вика Цыганова поделилась опытом посещения необычного зоопарка: «Зоосад "Приамурский" поразил меня в самое сердце. Для животных созданы все условия: просторные вольеры, хорошее питание. У белого медведя Хабара есть даже кондиционер!!! Что я считаю очень важным! Ни одно животное зоосада не изъято из дикой природы специально, у каждого своя история! Так оленушка Тайга, с которой мы почти поцеловались попала в зоосад совсем малышкой, что случилось с ее мамой не известно. Но сейчас Таечка совсем ручная и очень любит когда ее гладят! А белый медведь Хабар и у детей и у взрослых вызывает одинаковые эмоции: когда смотришь, как этот красавчик ныряет и плещется в своем бассейне невозможно не улыбаться! Нам очень важно беречь нашу природу — Дальний Восток уникальное место! Мы должны сохранить наше достояние для наших детей и внуков».

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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