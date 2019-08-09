8 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Хилькевич примерила необычный мейкап: «No filter, only make up. Ой, смыть бы ей это все, а то на себя не похожа))) А я не буду смывать. Я хочу быть неузнаваема и обворожительна».

Инна Маликова похвасталась фигурой: «На мой взгляд, в отпуске не нужно перетруждать себя занятиями в зале. Все должно быть в удовольствие. Но 30-40 минут всегда можно найти, и лёгкой тренировки вполне достаточно для того, чтобы держать себя в привычной форме».

Валерия показала семейное фото: «Как прекрасно, когда рядом близкие люди! Цените такие мгновения».

Надежда Бабкина призналась в нежных чувствах к Николаю Баскову: «Коля — прекрасный, светлый человек».

Александр Панайотов поделился уютной фотографией: «В такую погоду — только дома) под любимый сериал, чаёк, с друзьями..)) а вы как проводите дождливые вечера?))»

Дмитрий Исхаков похвастался талантами сына Полины Гагариной: «Вот это саспенс! Чувак очень крут! Буду брать у него уроки».