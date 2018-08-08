8 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Наталья Подольская и Владимир Пресняков рассказали о приятной встрече: «Друзья Мои Все-таки случайные встречи бывают и будут самыми незабываемыми!!!»

Леонид Агутин рассказал анекдот и историю из жизни: «Мужик приходит домой поздно, весьма пьяный, помятый, со следами помады на рубашке и говорит жене: «Не поверишь, с клоуном подрался!»)) Если в темном переулке вы повстречали Леню Лейкина и Витька из Лицедеев, не пытайтесь спасаться бегством! Они все равно догонят, рассмешат и поднимут настроение».

Лена Темникова показала фото в новом образе: «Сегодня Юра сделал мне классический макияж, но с легкими изменениями. Губы в два раза увеличил. Короче, муж меня не узнает. Не похожа на себя? Просто я не выспалась».

Марьяна Спивак показала нежное фото с сыном: «Моя Сила, жизнь моя... любовь в каждой клеточке и вдохе». Певица Натали показала фото с моря: «Мы на море.. мы на Крите... разбираем морские богатства.. это вот столько водорослей вынесло на берег, уже неделю волны, и днем, и ночью. Но солнышко хорошее #хорошегонастроения #крит2018 #грециякрит». Рената Литвинова показала дочь: «Воительница Уля». Максим Виторган показал сыновей: «По-братски)))»

Синди Кроуфорд показала романичное фото с любимым супругом. Сати Казанова поздравила мужа: «HAPPY BIRTHDAY MY BELOVED! #Amorchik #LoveYouSoMuch».