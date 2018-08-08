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8 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Леонида Агутина

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Как звезды провели этот день — читайте в нашем дайджесте.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков рассказали о приятной встрече: «Друзья Мои Все-таки случайные встречи бывают и будут самыми незабываемыми!!!»

Леонид Агутин рассказал анекдот и историю из жизни: «Мужик приходит домой поздно, весьма пьяный, помятый, со следами помады на рубашке и говорит жене: «Не поверишь, с клоуном подрался!»)) Если в темном переулке вы повстречали Леню Лейкина и Витька из Лицедеев, не пытайтесь спасаться бегством! Они все равно догонят, рассмешат и поднимут настроение».

Лена Темникова показала фото в новом образе: «Сегодня Юра сделал мне классический макияж, но с легкими изменениями. Губы в два раза увеличил. Короче, муж меня не узнает. Не похожа на себя? Просто я не выспалась».

Марьяна Спивак показала нежное фото с сыном: «Моя Сила, жизнь моя... любовь в каждой клеточке и вдохе». Певица Натали показала фото с моря: «Мы на море.. мы на Крите... разбираем морские богатства.. это вот столько водорослей вынесло на берег, уже неделю волны, и днем, и ночью. Но солнышко хорошее #хорошегонастроения #крит2018 #грециякрит». Рената Литвинова показала дочь: «Воительница Уля». Максим Виторган показал сыновей: «По-братски)))»

Синди Кроуфорд показала романичное фото с любимым супругом. Сати Казанова поздравила мужа: «HAPPY BIRTHDAY MY BELOVED! #Amorchik #LoveYouSoMuch».

Ирина Хакамада похвасталась: «Муж вдруг приготовил рыбу) вкусно невероятно. Приятный отпускной сюрприиииз: дорада, фаршированная овощами, масло оливковое, соевый соус, вода, чеснок, имбирь, вино: все по чуть чуть, интуитивно, запекать при температуре 200, 40 минут».

«Вспоминаю, как здорово было в отпуске на океане. Всем кто сейчас отдыхает желаю наслаждаться каждым моментом, ведь скоро сентябрь, а это значит учеба, работа и дожди. Ловите солнце и тепло, пока есть возможность», — обратилась к подписчикам Юлия Савичева.

Фото и видео: instagram

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