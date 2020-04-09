8 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Сергей Харченко показал озадаченную Светлану Бондарчук за шахматами: «Нашел себе ученицу».
Марьяна Спивак показала, как выглядит праздник во время карантина: «Потому что мы банда и мы все равно вместе!!! Денис Суханов и его онлайн-день рождения, в день отмененной из-за карантина долгожданной Чайки... люблю вас, банда..... скучамба».
Яна Чурикова всерьез увлеклась спортом дома: «Как у вас дела? Мы с Тасей начали вместе тренироваться каждый день и почувствовали себя космонавтами».
Анна Седокова поздравила красавчика-сына: «С Днем Рождения Теееебяяяяя, Гектор. Я тебя сильно-сильно люблю! Ты прирожденный лидер. Вокруг тебя кружится земля и все кто рядом, но так и должно быть у настоящего мужчины. Тебя невозможно что-то заставить. У тебя по каждому поводу свое мнение и часто оно совершенно противоположное общественно семейному, но ты тигр и я не хочу тебя ломать, ведь когда ты любишь, только тогда, ты подпускаешь к себе близко и одариваешь невероятной нежностью и заботой. С Днем Рождения, моя большая любовь!»
Лена Перминова показала «невероятный шерстяной торт», который она заказала для дня рождения дочери.
Тимати показал фото с сыном и пошутил над спаммерами: «Ой, а я вообще с малышом на руках зарабатываю 20 т. рублей в неделю. Разобрался за пару минут, можно даже со смартфона, ничего сложного нет: достаточно просто иметь доступ в интернет, пару часов в день и желание зарабатывать!!!»
Алена Хмельницкая показала, как ее дочь занимается языками онлайн: «Юмор, самоирония, умение сделать из процесса обучения праздник, смеяться вместе с ребенком, быть на одной волне, самому быть немножко ребенком, и еще получать от этого всего удовольствие!!! И все внимание ребенка ваше».
Милла Йовович показала, как поют «Антошку» ее изучающие русский язык дочери:
Оксана Федорова показала карантинный быт своей семьи: «Теперь чаще занимаемся в зале, всей семьей. Спорт объединяет».
Игорь Крутой на карантине освоил новые профессии:
Дмитрий Певцов поделился черно-белой фотографией с супругой: «Начали репетировать... Одну известную пьесу на двоих... С известным режиссером... Через пару месяцев... ЖДИТЕ премьеру».
Деми Мур поделилась домашней фотографией: «Мамины меховые малыши».
Ольга Куриленко показала фото без макияжа и рассказала о своем самочувствии: «Ребята, спасибо за комментарии и пожелания. У меня все хорошо. Я не могу каждый день выставлять посты, так как очень много дел, а с детьми как вы знаете дел еще больше. Пожалуйста, если вы выходите за продуктами одевайте маску на лицо!!! Я до сих пор одеваю маску когда выхожу, хотя я наверное больше не заразить не могу не подхватить, так как уже переболела. Но я ВСЕ РАВНО ношу маску!!! Пожалуйста. Если не для себя, то для других. Это ведь так легко».
Роза Сябитова сделала селфи в маске: «Мы снимаем программы "Давай поженимся" не в полном составе. Не смотря на обстоятельства — шоу должно продолжаться».
Фото и видео: Instagram
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