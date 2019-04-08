8 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Мария Шарапова примерила элегантный образ. Наргиз Закирова показала, как выглядела, когда ей было 16. Евгений Петросян тоже ностальгирует:
«Папина дочка» Лиза Арзамасова показала фото из зала.
Светлана Зейналова показала фото с прогулки с дочкой: «Баба Света снова в деле! Мы с Вероничей гуляем: она спит в тепле, я морожу филей. А на кого похожи вы, когда гуляете с ребёнком? На полярников? На Бомжей? На закаленных моржей? Я похожа на разбитых французов, идущих по Смоленской дороге».
Игорь Николаев показал фото с семьей: «А нам сегодня три с половиной».
Николь Кидман поделилась забавной фотографией с мужем.
Дмитрий Тарасов сводил жену в кино. Андрей Малахов сходил в гости к Анастасии Волочковой.
Лайма Вайкуле делится заметками путешественника:
Чулпан Хаматова поздравила друга:
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram