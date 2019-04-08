8 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

«Папина дочка» Лиза Арзамасова показала фото из зала.

Светлана Зейналова показала фото с прогулки с дочкой: «Баба Света снова в деле! Мы с Вероничей гуляем: она спит в тепле, я морожу филей. А на кого похожи вы, когда гуляете с ребёнком? На полярников? На Бомжей? На закаленных моржей? Я похожа на разбитых французов, идущих по Смоленской дороге».

Игорь Николаев показал фото с семьей: «А нам сегодня три с половиной».