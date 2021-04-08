8 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Мария Шумакова показала фото с коляской с прогулки по Москве. Актриса отмечает, что катает коляску, как тетушка, и размышляет о том, каково это, быть мамой.

Рита Дакота поделилась тёплыми фото, как дружат ее дочь Мия и питомец в лице хаски.

Мария Александрова проводит отпуск культурно, и вместе со своими детьми отправилась в Петербург по местным музеям.

Ким Кардашьян, которая за последнее время успела практически развестись и стать миллиардершей, публикует трогательные фото с дочерью от Канье Уэста, которую называет «своей близняшкой».

Катя Iowa записала смешное видео на свою песню «Плохо танцевать» вместе с рэпером Niletto.

Лиза Монеточка публикует фото с питомцем Тимошей – в кошачьем воротнике кот выглядит эффектно.