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8 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Дочь Риты Дакоты

Фото: @ritadakota

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Мария Шумакова показала фото с коляской с прогулки по Москве. Актриса отмечает, что катает коляску, как тетушка, и размышляет о том, каково это, быть мамой.

Рита Дакота поделилась тёплыми фото, как дружат ее дочь Мия и питомец в лице хаски.

Мария Александрова проводит отпуск культурно, и вместе со своими детьми отправилась в Петербург по местным музеям.

Ким Кардашьян, которая за последнее время успела практически развестись и стать миллиардершей, публикует трогательные фото с дочерью от Канье Уэста, которую называет «своей близняшкой».

Катя Iowa записала смешное видео на свою песню «Плохо танцевать» вместе с рэпером Niletto.

Лиза Монеточка публикует фото с питомцем Тимошей – в кошачьем воротнике кот выглядит эффектно.

Бородина показала семейный вечер. Вместе с двумя своими дочерьми они играют в настольные игры.

Вера Брежнева показала уютную прогулку со своей сестрой. Подписчикам с трудом удалось отличить их друг от друга.

Ирина Безрукова рассказала, что стала ведущей проекта на YouTubе и уже пообщалась с первой гостьей, Светланой Бондарчук.

Елена Темникова показала фото своего завтрака и рассказала подписчикам, как защищает кожу от солнечных лучей.

Катерина Шпица поделилась забавным фото с космонавтом и по секрету рассказала поклонникам, что немного выше Юрия Гагарина.

Фото и видео: Instagram Марии Шумаковой, Риты Дакоты, Ким Кардашьян, Монеточки, Марины Александровой, Iowa, Ирины Безруковой, Ксении Бородиной

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