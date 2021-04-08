8 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: @ritadakota
Мария Шумакова показала фото с коляской с прогулки по Москве. Актриса отмечает, что катает коляску, как тетушка, и размышляет о том, каково это, быть мамой.
Рита Дакота поделилась тёплыми фото, как дружат ее дочь Мия и питомец в лице хаски.
Мария Александрова проводит отпуск культурно, и вместе со своими детьми отправилась в Петербург по местным музеям.
Ким Кардашьян, которая за последнее время успела практически развестись и стать миллиардершей, публикует трогательные фото с дочерью от Канье Уэста, которую называет «своей близняшкой».
Катя Iowa записала смешное видео на свою песню «Плохо танцевать» вместе с рэпером Niletto.
Лиза Монеточка публикует фото с питомцем Тимошей – в кошачьем воротнике кот выглядит эффектно.
Бородина показала семейный вечер. Вместе с двумя своими дочерьми они играют в настольные игры.
Вера Брежнева показала уютную прогулку со своей сестрой. Подписчикам с трудом удалось отличить их друг от друга.
Ирина Безрукова рассказала, что стала ведущей проекта на YouTubе и уже пообщалась с первой гостьей, Светланой Бондарчук.
Елена Темникова показала фото своего завтрака и рассказала подписчикам, как защищает кожу от солнечных лучей.
Катерина Шпица поделилась забавным фото с космонавтом и по секрету рассказала поклонникам, что немного выше Юрия Гагарина.
Фото и видео: Instagram Марии Шумаковой, Риты Дакоты, Ким Кардашьян, Монеточки, Марины Александровой, Iowa, Ирины Безруковой, Ксении Бородиной
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