8-9 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Максим Галкин показал, как развлекает детей в бассейне: «Подброс двадцатидвухкилограммовых детей в воду - лучшее упражнение для ВПП 💪🏻 #елизаветагалкина #гарригалкин».
Юлия Проскурякова опубликовала видео с прогулки с дочкой Вероникой.
Елена Подкаминская показала редкое фото с двумя дочками: «Из садика забирали, из школы встречали, из института провожали, после спектакля, бывало, не без сопровождения оставалась. А теперь вот после съемочного дня за мной дети приходят. Хорошо быть под присмотром: "Мама-ама",- и домой, любиться!». Екатерина Старшова поделилась фото из серии «Было-стало».
Дмитрий Тарасов поделился фото со старшей дочерью, а его супруга Анастасия Костенко нежно поздравила сестру с днем рождения.
Ольга Кабо рассказала об успехах своей дочери Татьяны: «У моей Танечки @tanya_kabo вчера был очень важный день! Состоялась защита её спектакля «Лолита. Вплоть до смерти и после», в котором дочь выступила как режиссер и балетмейстер. Это был ее дипломный балет, ведь Таня без пяти минут выпускница балетмейстерского факультета ГИТИСа курса Вячеслава Гордеева... Малыш! Поздравляю! Ты ЭТО сделала! Ну, а большая премьера балета ещё впереди, осенью... 💃 🎭 От души благодарю Министерство Культуры Московской области и лично министра Культуры Нармин Ширалиеву @narminshiraliза поддержку и веру) Нарочка, без тебя бы ничего не произошло! И мастера курса Вячеслава Михайловича Гордеева, учителя и наставника!».
Сергей Лазарев показал, как его сын провел «ревизию наград»: «Дома прошла ревизия наград!!! 😂😂 функция «Хочу всё знать» активирована по полной программе!😂 ❤️❤️❤️ #НикитаСергеевич #ПапаСын#СергейЛазарев».
«Вот это настоящие выходные🔥🔥🔥открыли купальный сезон,наелись шашлыков,турнир по волейболу успешно осуществили,поздравили незнакомых людей с днем рождения 😂и выпили с утра за них шампанское», — «отчиталась» Юлия Топольницкая.
Сын Жасмин любит песню группы «ЛЮБЭ» «Комбат»: «И ведь не понимают, о чем песня, но как колбасятся и любят ее 😂 Это и есть «магия хита - на все времена, для всех возрастов», — рассказала певица.
Яна Поплавская заинтриговала подписчиков фотографией с округлившимся животом.
Арарат Кещян поделился архивным фото с беременной супругой.
Младшая дочь Светланы Зейналовой примерила кепку с символикой Первого канала: «Осваивает... 🤘😁😜🤪 молодые кадры наступают, практически дышат в спину.... а пока эти «кадры» надо кормить и класть спать )))) #молодежь #первыйканал #дочь #времялетит #малышня @dobroeutro1tv».
Старший сын Марии Кожевниковой стал лучшим нападающим футбольного турнира.
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Вот так выглядит третье место, но лучший нападающий турнира💪🏻 Поддержите Ванька, очень сильно расстроился наш капитан команды. Забил все 4 гола против 5 команды, которая заняла 1 место. Очень старался... 😓😥 @ivanbromaksbrovasilek горжусь тобой, сын! Но и работу над ошибками проведём 😉 P.S. Я обязательно прочитаю ему все Ваши комментарии 🙏🏻
Дочке Ани Лорак исполнилось 8 лет.
«Товарищи, бегом на улицу!Пешком, на великах, на досках, на роликах, главное-выйти из уютной квартиры!И на речку, на озеро, в лужу!И нырять!Да, и не забудьте взять с собой друга! С Днем Друзей всех вас!» — написал Александр Буйнов. Саша Плющенко поиграл в футбол в саду.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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