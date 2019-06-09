8-9 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ольга Кабо рассказала об успехах своей дочери Татьяны: «У моей Танечки @tanya_kabo вчера был очень важный день! Состоялась защита её спектакля «Лолита. Вплоть до смерти и после», в котором дочь выступила как режиссер и балетмейстер. Это был ее дипломный балет, ведь Таня без пяти минут выпускница балетмейстерского факультета ГИТИСа курса Вячеслава Гордеева... Малыш! Поздравляю! Ты ЭТО сделала! Ну, а большая премьера балета ещё впереди, осенью... 💃 🎭 От души благодарю Министерство Культуры Московской области и лично министра Культуры Нармин Ширалиеву @narminshiraliза поддержку и веру) Нарочка, без тебя бы ничего не произошло! И мастера курса Вячеслава Михайловича Гордеева, учителя и наставника!».