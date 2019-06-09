logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

8-9 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 15

Фото из Instagram Елены Подкаминской

Фото: Instagram Елены Подкаминской
Как звезды провели выходные – читайте в нашем дайджесте.

Максим Галкин показал, как развлекает детей в бассейне: «Подброс двадцатидвухкилограммовых детей в воду - лучшее упражнение для ВПП 💪🏻 #елизаветагалкина #гарригалкин».

Юлия Проскурякова опубликовала видео с прогулки с дочкой Вероникой.

Елена Подкаминская показала редкое фото с двумя дочками: «Из садика забирали, из школы встречали, из института провожали, после спектакля, бывало, не без сопровождения оставалась. А теперь вот после съемочного дня за мной дети приходят. Хорошо быть под присмотром: "Мама-ама",- и домой, любиться!». Екатерина Старшова поделилась фото из серии «Было-стало».

Дмитрий Тарасов поделился фото со старшей дочерью, а его супруга Анастасия Костенко нежно поздравила сестру с днем рождения.

Ольга Кабо рассказала об успехах своей дочери Татьяны: «У моей Танечки @tanya_kabo вчера был очень важный день! Состоялась защита её спектакля «Лолита. Вплоть до смерти и после», в котором дочь выступила как режиссер и балетмейстер. Это был ее дипломный балет, ведь Таня без пяти минут выпускница балетмейстерского факультета ГИТИСа курса Вячеслава Гордеева... Малыш! Поздравляю! Ты ЭТО сделала! Ну, а большая премьера балета ещё впереди, осенью... 💃 🎭 От души благодарю Министерство Культуры Московской области и лично министра Культуры Нармин Ширалиеву @narminshiraliза поддержку и веру) Нарочка, без тебя бы ничего не произошло! И мастера курса Вячеслава Михайловича Гордеева, учителя и наставника!».

Сергей Лазарев показал, как его сын провел «ревизию наград»: «Дома прошла ревизия наград!!! 😂😂 функция «Хочу всё знать» активирована по полной программе!😂 ❤️❤️❤️ #НикитаСергеевич #ПапаСын#СергейЛазарев».

«Вот это настоящие выходные🔥🔥🔥открыли купальный сезон,наелись шашлыков,турнир по волейболу успешно осуществили,поздравили незнакомых людей с днем рождения 😂и выпили с утра за них шампанское», — «отчиталась» Юлия Топольницкая.

Сын Жасмин любит песню группы «ЛЮБЭ» «Комбат»: «И ведь не понимают, о чем песня, но как колбасятся и любят ее 😂 Это и есть «магия хита - на все времена, для всех возрастов», — рассказала певица.

Яна Поплавская заинтриговала подписчиков фотографией с округлившимся животом.

Арарат Кещян поделился архивным фото с беременной супругой.

Младшая дочь Светланы Зейналовой примерила кепку с символикой Первого канала: «Осваивает... 🤘😁😜🤪 молодые кадры наступают, практически дышат в спину.... а пока эти «кадры» надо кормить и класть спать )))) #молодежь #первыйканал #дочь #времялетит #малышня @dobroeutro1tv».

Старший сын Марии Кожевниковой стал лучшим нападающим футбольного турнира.

Дочке Ани Лорак исполнилось 8 лет.

«Товарищи, бегом на улицу!Пешком, на великах, на досках, на роликах, главное-выйти из уютной квартиры!И на речку, на озеро, в лужу!И нырять!Да, и не забудьте взять с собой друга! С Днем Друзей всех вас!» — написал Александр Буйнов. Саша Плющенко поиграл в футбол в саду.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...