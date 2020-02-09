8-9 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

На выходных сразу несколько публичных личностей отметили день рождения: фигуристка Ирина Слуцкая, дочь певицы Жасмин (был в пятницу, но гуляли на выходные) и дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина Елизавета.

В Instagram Маргариты Шор опубликовали фотографии с празднования 8-летия девочки и показали, какой именинный торт для нее приготовили. «Хвастаться нехорошо, но не могу сдержать эмоций. Вы ведь меня простите? Вы только посмотрите, какой невероятный тортик мне вручили вчера в день рождения прямо на катке», — последовало сообщение.