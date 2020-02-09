8-9 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
На выходных сразу несколько публичных личностей отметили день рождения: фигуристка Ирина Слуцкая, дочь певицы Жасмин (был в пятницу, но гуляли на выходные) и дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина Елизавета.
В Instagram Маргариты Шор опубликовали фотографии с празднования 8-летия девочки и показали, какой именинный торт для нее приготовили. «Хвастаться нехорошо, но не могу сдержать эмоций. Вы ведь меня простите? Вы только посмотрите, какой невероятный тортик мне вручили вчера в день рождения прямо на катке», — последовало сообщение.
Леонид Агутин показал фото красавицы-дочки, которой исполнился 21 год, и посвятил ей трогательное стихотворение.
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Я помню, под занавес прошлого века, Моими глазами глядя из пелёнок, Недавно ещё эмбрион человека, А ныне совсем настоящий ребёнок, ⠀ Напуганный и обалдевший от жизни, От всех грандиозных последних открытий, Она, посмотрев на отца с укоризной, Похоже, решила принять ход событий. ⠀ И всё началось, закружилось, запело И лето, и осень, и снег, и цветение, И радость, и слёзы, и что-то болело, И молодость жизни, и наше старение.. ⠀ И первой любви неумелая нежность, И стихосложений священные муки, И встреч долгожданных простая небрежность, И страх неизбежности долгой разлуки. ⠀ Всё так, как должно, как придуманно это. И я, каждый год, в этот день, как вначале, Тебе говорю, моя Елизавета: «О, Господи! Дочка, мы так тебя ждали!» ⠀ Доченька, мы тебя очень любим! С Днём Рождения! Будь непременно счастлива!
«Чувствую себя на все 18 лет! А все остальное — стаж. Ура! С днем рождения меня! Всегда думала, что дни рождения созданы не для именинников, а для их близких. Это отличный повод, чтобы еще раз сказать, как сильно я люблю своих родителей, мою большую семью и дорогих сердцу друзей! Милые, родные, самые лучшие и любимые, СПАСИБО вам за бесконечную поддержку и заботу!!! Всех крепко обнимаю и целую!!! С любовью, ваша Ира», — написала Ирина Слуцкая в день своего 41-летия.
Сразу две красавицы отдыхают на Мальдивах без мужей: Кристина Асмус и Регина Тодоренко с маленьким Мишей. Кристина рассуждает о любви к этому курорту и публикует фото со своим идеальным телом, а Регина радует глаз подписчиком снимками с годовалым сыном, от которых зашкаливает мимиметр.
Ольга Кабо поздравила с днем рождения народную артистку РФ Ирину Муравьеву.
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Сегодня празднует свой День Рождения прекрасная актриса 🎭 ИРИНА МУРАВЬЕВА! Когда я встречаюсь с Ириной Вадимовной, ловлю себя на мысли, что всегда улыбаюсь- столько тепла и сияния ✨ в этом человеке. Это же чувствуется во всех ее ролях- обаяние, бодрость и необыкновенное притяжение) Ирина, дорогая! Поздравляю от души! Радости, Мира и вдохновения!!! МЫ ВАС ЛЮБИМ! • #ольгакабо #иринамуравьева #деньрождения #ялюблюсвоихколлег
Актриса Ирина Пегова прогулялась по красивой зимней Москве, а Любовь Толкалина устроила себе экскурсию по прекрасному Санкт-Петербургу.
Алсу показала подписчикам красивое селфи с алой помадой.
Певцы Александр Панайотов и Денис Клявер на выходных наслаждались солнечной погодой, а актриса Ирина Гринева сходила в музей в любимой Венеции.
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова отметили 11-ю годовщину венчания «Одиннадцать лет назад мы повенчались! Какой был прекрасный день!!! Огромной вам всем любви!!!», — пожелала в Instragram Наталья Сенчукова и показала нежное фото с мужем.
Актриса Дарья Поверенно с дочерью Полиной отдыхает в зимнем Сочи и наслаждается морозной погодой. В социальной сети Дарья, по традиции, интересно рассказывает об отдыхе и местах, в которых бывает.
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У нас на Красной поляне был страшный мороз сегодня! -20! Заморозила на катании руки, ноги, мозги! Ничего умного не приходит в голову, кроме пожелания хорошего воскресного дня! И, кстати: жара или холод? Я легче переношу жару. #дарьяповереннова #жара #холод #мороз #хорошегодня
Анна Михалкова, которая старается не показывать свою маленькую дочь Лиду, сделала исключение. Актриса опубликовала забавный ролик, в котором отлично видно лицо девочки.
Светлана Лобода под занавес выходных показала миллионам подписчиков фрагменты жизни закулисья, то, что зрители обычно увидеть не могут.
Актриса Аглая Тарасова провела выходной с мамой и бабушкой.
Анастасия Волочкова опубликовала фото-доказательство того, что она продолжает париться на морозе. Альбина Джанабаева похвасталась букетом роз, который ей подарили без повода. А Стас Пьеха опубликовал в Сети странное фото в общественном туалете.
Фото и видео: Instagram
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