8-9 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Татьяна Навка стала крестной мамой для своей племянницы. Анита Кобзон показала красивое фото с бабушкой Нелли Кобзон, сделанное Иосифом Пригожиным, а Екатерина Вилкова опубликовала нежный семейный снимок.
Андрей Малахов показал, как Наталья Шкулева видит его прогулку с сыном. Юсиф Айвазов и Анна Нетребко поставили елку.
««Мама, прости меня, что я занял 2 место, я обязательно выиграю для тебя золото на следующих соревнованиях» — сейчас подошел и сказал мне! Сижу и рыдаю… Хотя в принципе редко плачу…» — поделилась трогательной историей Яна Рудковская.
«Помощнички наши любимые»: Максим Галкин показал, как Лиза и Гарри хозяйничают на кухне.
Алла Пугачева показала архивное фото своих бабушки и дедушки, а Анна Михалкова нежно поздравила своего младшего брата Артема с днем рождения: «Сегодня день рождения у Темы)) всего полтора года я прожила единственным любимым ребёнком в семье. Дальше, неожиданно, все стало «общее», всем стало надо делиться^ и я, вдруг, стала на всю жизнь «старшей сестрой»!!! Тема, наша с тобой жизнь - это мой колоссальный опыт!! Я, наверное , никогда не перестану волноваться за тебя, никогда не перестану думать, что ты ещё не вырос. Мы все тебя очень любим! Будь всегда таким же ироничным, таким же ответственным и очень добрым )))) с днём рождения!!».
Евгений Петросян заинтриговал совместным фото с Ольгой Бузовой.
Анна Хилькевич показала пародию на своих хейтеров: «Как Начитаешься всякого в комментариях, так берёшь камеру и начинаешь снимать...))) не только же мне одной угорать».
Екатерина Андреева поделилась своими впечатлениями от посещения Мариинского театра.
Питер -моя любовь.Мариинка-страсть.Балет-вдохновение.Оркестровая яма с детства привлекала мое внимание.Так и хотелось спрыгнуть туда и попиликать 🎻🎻🎻на скрипке.Но в хоре я пела так громко,что меня выставляли из класса и я весело подвывала под дверью.Не расстраивалась ,короче😂😂😂.А теперь,сидя на краю этой оркестровой ямы,я думаю,как хорошо,что родители привили мне любовь к классической музыке,она помогает ,успокаивает нервы,одновременно бодрит.А хлопать сильно в ладоши и вовсе целебно.Мы с моей @svkorolevskaya так и делали на «Корсаре».Идет стимуляция нервных окончаний и точек и всем становится хорошо .Почти тай-цзы-цюань(легкая встряска костного мозга,что оооочень полезно).Артисты рады,вы оздоравливаетесь и приобщаетесь к культуре.Всем доброго вечера!!! #театр #мы #настроение #хорошеенастроение #друзья #вечер #сцена #девочки #девочкитакиедевочки #питер #спб #theatre #we #friends #together #evening #kateproductionпредставляет #снамиопасноноинтересно
(Орфография и стиль авторов сохранены. – прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: instagram