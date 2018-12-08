8-9 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Алла Пугачева показала архивное фото своих бабушки и дедушки, а Анна Михалкова нежно поздравила своего младшего брата Артема с днем рождения: «Сегодня день рождения у Темы)) всего полтора года я прожила единственным любимым ребёнком в семье. Дальше, неожиданно, все стало «общее», всем стало надо делиться^ и я, вдруг, стала на всю жизнь «старшей сестрой»!!! Тема, наша с тобой жизнь - это мой колоссальный опыт!! Я, наверное , никогда не перестану волноваться за тебя, никогда не перестану думать, что ты ещё не вырос. Мы все тебя очень любим! Будь всегда таким же ироничным, таким же ответственным и очень добрым )))) с днём рождения!!».

Евгений Петросян заинтриговал совместным фото с Ольгой Бузовой.