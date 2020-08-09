8-9 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Звезды продолжают делиться яркими кадрами с просторов нашей необъятной родины. Марина и Валентин Юдашкины показали Плес и Кострому, Надин Оболенцева на Алтае похвасталась гибкостью и силой, а Марина Александрова побывала на острове Кижи: «КИжи , с ударением на первое И, именно так зовут свой остров местные. Это удивительное место, которое обязательно нужно посетить, чтобы сделать свисток, испечь калитки, послушать былины, познакомиться с традиционными музыкальными инструментами, научиться прясть пряжу и подпрыгнуть от переполняющего восторга у Церкви Преображения Господня. А музейные работники - это самая большая ценность этого места. Их рассказы, экскурсии, мастер-классы, мы уже скучаем и мечтаем вернуться!!! Даже не верится, что всё это уместилось в сутки. Вдохновились! Очень советую!».
Юлия Барановская показала невероятные снимки с Красной поляны. Дух захватывает!
Марина Газманова гордится тем, что вместе с мужем стояла у истоков российского сапбординга: «Наша самая первая доска - sup bord и самый первый выход на озеро в 2016 году. Мы точно с @oleggazmanov стояли у истоков этого замечательного вида спорта в нашей стране. А сейчас на озере трафик от любителей supboard, а что творилось в Питере на празднике, нас теперь так много. Это здорово! Мы улыбчивые и креативные, любим природу, движение и жизнь. Кто ещё не присоединился, присоединяйтесь!».
Максим Виторган показал красивые кадры с прогулки по крышам Санкт-Петербурга.
Алена Бабенко прогулялась по Москве с братом Виктором и его супругой, а Роман Билык с женой посетил город Ростов в Ярославской области.
Виктория Дайнеко, недавно вернувшаяся в Россию после полугодового заточения в США, рассказала о любви к океану: «Океан меня гипнотизирует. Единственное, по чему я скучаю, уехав из Америки, - это по возможности в любой момент поехать на пляж и слушать шум волн (в Атлантическом можно даже искупаться, чего не скажешь о Тихом). Я никогда не любила море, но океан... это совсем другое, это безумная сила, которая заряжает энергией и успокаивает одновременно».
Вячеслав Малафеев поделился яркими кадрами с дачной вечеринки в стиле фестиваля Burning Man.
Лена Перминова не скрывает нежных чувств к Александру Лебедеву, а Потап – к Насте Каменских.
Александр Буйнов, недавно перенесший операцию по удалению жёлчного пузыря, рассказал о похудении на десять килограммов и продемонстрировал краски лета: «Вся композиция называется «Без фильтров», и какие фильтры, когда тут такие краски!». В подписи к снимку певец признался, что соскучился по яичнице и колбасе.
Влад Топалов умилил Сеть селфи с полуторагодовалым сыном Майклом, с аппетитом уплетающим яблоко. Олеся Судзиловская радуется встрече с Анастасией Стоцкой. Константин Богомолов показал подросшую дочь от Дарьи Мороз, Арман Давлетьяров —младших детей, дочь Айю и сына Давуда, а у старшей дочери Маргариты Симоньян выпал первый зуб.
«Вчера осознала, что у меня есть и велосипедки, и велосипед. Пришлось ехать. А вообще обожаю это состояние. Юность началась 300 лет тому назад, вместе с тысячами ошибок, за которые порой стыдновато. Желание деструктива отступило давно, случаются приступы мудрого спокойствия, а юность на месте. Да будет так», — радуется Елка, а Андрей Малахов показал свое «настроение-воскресенье».
София Ротару делится уютными семейными снимками с празднования своего 73-летия.
А как вы провели выходные?
Фото и видео: Instagram
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