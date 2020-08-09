8-9 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Марина Газманова гордится тем, что вместе с мужем стояла у истоков российского сапбординга: «Наша самая первая доска - sup bord и самый первый выход на озеро в 2016 году. Мы точно с @oleggazmanov стояли у истоков этого замечательного вида спорта в нашей стране. А сейчас на озере трафик от любителей supboard, а что творилось в Питере на празднике, нас теперь так много. Это здорово! Мы улыбчивые и креативные, любим природу, движение и жизнь. Кто ещё не присоединился, присоединяйтесь!».