8-10 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Екатерины Гусевой
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина поздравила Александру Николаевну Пахмутову с юбилеем.
Тимати поделился фотографией с новорожденным сыном, а Анастасия Решетова показала, как Ратмир и кот нашли общий язык: «У каждого своя атмосфера в доме. Кототерапия 24/7».
Алла Пугачева призналась, что не любит зиму и ждет весну: «С сегодняшнего вечера начинаю ждать ВЕСНУ.#зима не мое#холодно».
Максим Виторган и Нино Нинидзе провели выходные в Стамбуле.
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#fourseasonshotel - он, как говорится, и в Африке #fourseasons! И в Стамбуле. Здесь их два: один в самом центре и терраса смотрит прямо на Айя Софию, а второй - на берегу Босфора, недалеко от моста между Европой и Азией. Завтраки, спа, номера, кровати - у человека все должно быть прекрасно. Сюда можно подплыть прямо на яхте после прогулки по проливу или однодневному путешествию по Принцевым островам, в частности, например, по очень колоритному Бююкада ( спасибо за наводку Гене Йозефавичюсу @jozefavichus ! ). Там на самой вершине, куда не доходят ни лошади, ни авто, а только пожилые торговцы сувенирами и туристы, гонимые вверх низменным страхом что-то упустить, стоит маленькая ухоженная православная церквушка Св. Георгия Кудунского. И вокруг - разлитая, покуда хватает глаз, красота, позволяющая немедленно забыть о только что пережитом внезапном фитнесе. Если в начале подъема выпить стаканчик ракы со льдом и водой, то поначалу топается вверх веселее, а к концу от выпитого не остаётся и следа, если не считать пот на майке)) Вообще, Стамбул, по организации, атмосфере и дыханию, оказался для меня городом непростым. И в итоге, так и не прочувствованным. Что, конечно, не отменяет всех его прелестей. По городу надо гулять. Изо всех сил. Да, это непросто - много перепадов высот, но обязательно. Без этого город другой. Можно заезжать на такси на какую-нибудь верхнюю точку, например, к восхитительной действующей мечети Сулеймание( за мечетью, кстати, есть небольшой парк с захватывающим дух видом на Золотой рог и Босфор) и оттуда ножками-ножками по подозрительно чистым для такого рода района улочкам, условного старого города, спускаться вниз к Дворцу Топкапы и далее до Голубой Мечети. Такие марш-броски можно совершать в разных направлениях. Посетив рестораны разной пафосности и изощренности ( хотя это и преувеличение- кухня тут достаточно проста), в последний день в ожидании ужина, мы уже изучали ссылки по запросу «лучшая шаурма ( донер) в Стамбуле». И не пожалели. Не пропустили мы и настоящий хамам! О, боги, оказывается в нем нет никакого пара. Да и не надо. Процесс освежевания дум и тел прекрасно идёт и без него. Ташекюр эдерим за чай в стаканчиках-теперь только так!
Мария Шарапова показала снимки из путешествия по Африке.
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Botswana, Africa 🌍🇧🇼 !! Love at first sight! The closest I’ve ever come to a safari was locking eyes with a squirrel 🐿. But not anymoooore! The 🦁’s roaring in the video? That was within 30mins of our first game drive overlooking the sunset at @wearewilderness Vumbura Plains. Which animal should we look for next?? 🐆🐃🦒🐘🦓🦛
Тине Канделаки исполнилось 44 года. Телеведущая поделилась редким фото с сыном Леонтием, а также получила множество поздравлений от друзей и коллег.
Сын Анны Нетребко вернулся к занятиям в школе, а Юсиф Эйвазов приступил к репетициям «Пиковой дамы» в Metropolitan Opera.
Анфиса Чехова считает, что Instagram «ворует хлеб» у мужских журналов.
Анастасия Цветаева пожаловалась, что никак не может привыкнуть к шаббату.
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Мне говорили, что я привыкну, смирюсь, что проникнусь и мне самой будет нравится. Но нет! Прошло уже 10 лет, а я по-прежнему ненавижу шаббат! ⠀ Для тех кто не в курсе: шаббат это суббота, в Израиле это последний день недели и у многих это единственный выходной. День когда во всей стране закрывается ВСЕ. Кроме Тель-Авива, в котором работают НЕКОТОРЫЕ кафе и рестораны. Но торговые центры, Икея, магазины - все закрыто. Общественный транспорт тоже не работает, а такси стоит гораздо дороже (хотя казалось бы куда уже дороже?!) ⠀ Весь центр страны, в поисках хоть каких аттракций съезжается в Тель-Авив. Кафе в шаббат забиты битком, все сидят на головах друг у друга и считают это удачей (скажите спасибо что вообще вас посадили), на улицах толпы. ⠀ Я уже предвижу, что израильтяне мне будут писать, что где-то в жопе мира мира можно все найти! А я не хочу искать и ехать. Я хочу чтоб продуктовый и булочная возле дома были открыты, а не ехать за чашкой кофе в другой город и добывать ее, расталкивая толпу локтями. ⠀ И ладно если бы это был один сцуко день! Но нет! Дни в иудейской традиции начинаются вечером🤪 Поэтому в пятницу с часа дня все уже начинает закрываться, потому как мы готовимся к шаббату. Т.е. день один, а портит он 2 дня! И вот например если вы работаете в офисе всю неделю, то у вас есть 4-5 часов в пятницу утром чтобы сделать все свои дела: посидеть с семьей в кафе, съездить в мебельный, в парикмахерскую подстричься, на шиномонтаж, в химчистку, банк, поликлинику, кино, на море... Поэтому вся страна в пятницу утром носится как бешенная чтобы сделать все дела, а в шаббат все прутся в Тель-Авив «выпить чашку кофе». Или торчат дома. Про шаббат тут слагают песни и всячески его любят, считая это очень удачной идеей, ведь человек должен отдыхать. Но я не люблю насильный отдых, который заключается в том, что я не могу заняться НИЧЕМ. Для меня шаббат это испытание, день, который нужно пережить, перетерпеть, скрепя ягодицы. И изобразить в инстаграме счастливую негу. Как например в сегодняшних сториз))) ⠀ Расскажите, как вы любите отдыхать в выходные? Что поделываете?)) Я почитаю, позавидую😂 ⠀ #шаббатШалом #странныеСтраны #ближнийВосторг
Марина Юдашкина посетила с внуками Музей науки в Гонг-Конге.
А Ксения Собчак с сыном Платоном побывала в Экспериментариуме.
Алена Хмельницкая показала, как сохраняет баланс.
Ева Польна опубликовала архивное фото и поделилась воспоминаниями из детства.
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Никто не приходит в этот мир￼ просто так. Мы сами выбираем время, место и людей, которые дадут нам земную жизнь. Родители. Они помогают нам начать путь, дают первые уроки, защищают и дарят безвозмездно свою любовь. Это навсегда. Детские воспоминания - волшебные светлячки в банке, даже самый маленький из них способен разогнать темноту. Когда моя мама уезжала к папе, который нёс службу военного врача в разных местах страны, то чтобы я не очень сильно скучала , мы придумали игру. Мама присылала домой письма бабушке, но в каждом из них был вложен особый листик для меня! С рисунком и записочкой. Я их ждала как Хатико и Бим вместе взятые, больше чем любой подарок. Каждый день заставляла бабулю проверять почтовый ящик. Письма приходили часто, почта работала ответственно. Рисунки я собирала и хранила бережно, пересматривала, а потом уже и перечитывала по сто раз. А ещё я обожала книжки. С картинками. Они меня завораживали. Мечтала скорей научиться читать! Вот вернется мама, думала я, привезет мне обязательно новую книжечку! А потом папа в отпуск приедет - с шоколадным зайцем , который можно было купить только в городе Москве и коробкой маленьких шоколадочек, которые он откладывал для меня из военного пайка. И было мне Счастье! ) Мам, пап - спасибо что вы рядом. Люблю вас. #евапольна #моясемья #каждыйденьродительский #жизнькакчудо
Ксения Бородина показала женскую половину своей семьи: «4 поколения вместе, одни бабоньки))».
Кирилл Серебренников и Гарик Мартиросян вернулись к истокам и опубликовали фото еды.
Мария Захарова похвасталась находкой.
Мария Погребняк показала фото с мужем и сыновьями.
А как вы провели выходные?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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