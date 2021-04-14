79-летняя Вера Алентова с необычной диетой и другие звезды, которые не хотят стареть
Фото: Global Look Press
Звезде фильма «Москва слезам не верит» Вере Алентовой уже 79 лет, однако знаменитости на пенсию не уходят. В беседе с телеканалом «Домашний» она рассказала, как следит за фигурой.
Алентова тщательно контролирует вес — но стоит ей поправиться хотя бы на один лишний кг, она садится на необычную диету.
Она признается, что при угрозе набора веса она переходит на творог, а также съедает примерно треть от того, что употребляет обычно.
«Секрет простой — нужно захлопнуть рот и перестать есть. Нужно весить столько, сколько ты весил в 20 лет. Это самое главное. Потому что все остальное: морщины и прочее, конечно, выдают возраст, но если ты в этом тонусе остаешься, то и чувствуешь себя прекрасно... Женщине важно хорошо выглядеть, быть хорошо одетой, чтобы эти вещи ей шли и на ней сидели», — рассказывает она.
Категорическое нежелание стареть характерно для многих звезд в возрасте. Способы поддержания красоты у всех разные.
Западные знаменитости — например, супермодели Хайди Клум и Синди Кроуфорд, отдают предпочтение естественным способам.
Так, Кроуфорд рассказывает, что начинает каждое утро с прогулки и постоянно готовит себе смузи с небольшим добавлением протеина.
Спорт тоже имеет место — Синди предпочитает кардио и самую простую тренировку — пробежку по лестнице.
Хайди Клум тоже много тренируется и отмечает, что главным секретом поддержания красоты для нее является достаточное количество воды ежедневно.
Примером упорной работы над собой и своей фигурой является, бесспорно, Мадонна.
Нельзя сказать, что возрастные изменения ее не затронули, но то, что фигура у нее для ее лет прекрасная, в один голос твердят специалисты по всему миру. Вот только повторить подвиг певицы непросто — кроме изнурительных тренировок она придерживается жестких диет, не ест мяса и является поклонницей сыроедения.
Яркая актриса Деми Мур после развода с молодым красавцем Эштоном Катчером слишком увлеклась наведением красоты и возвращением молодости — на показе Fendi, в котором Деми приняла участие, была заметна чрезмерная и неестественная подтяжка лица. Все поклонники в один голос решили, что она перестаралась.
Отечественные звезды тоже чаще отдают предпочтение именно работе косметолога, нежели здоровому образу жизни.
Главным результатом работы бьюти-мастеров в последнее время является Любовь Успенская. Однако, хотя выглядит она моложе, чем есть, поклонникам такое преображение не по душе — певица не слишком похожа на саму себя.
Фото: Global Look Press
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