Накануне в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения телевизионной премии «Эмми-2017», по масштабам сравнимая разве что с «Оскаром».

69-я церемония награждения собрала в этот вечер огромное количество голливудских звезд, среди которых были Николь Кидман, Кит Урбан, Риз Уизерспун, Джессика Билл, Джессика Лэнг, Сьюзен Сарандон, Джиллиан Андерсон, София Вергара с сыном, Мэнди Мур и многие другие.

Особое внимание привлекла 79-летняя Джейн Фонда. На красной дорожке актриса появилась в кардинально новом образе. Длинные белые волосы, розовое приталенное платье и яркий макияж сделали Джейн не только на несколько лет моложе, но и похожей на куклу Барби.