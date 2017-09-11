79-летняя Джейн Фонда в образе Барби, Хайди Клум с декольте до талии и другие звезды на премии «Эмми-2017»
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Накануне в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения телевизионной премии «Эмми-2017», по масштабам сравнимая разве что с «Оскаром».
69-я церемония награждения собрала в этот вечер огромное количество голливудских звезд, среди которых были Николь Кидман, Кит Урбан, Риз Уизерспун, Джессика Билл, Джессика Лэнг, Сьюзен Сарандон, Джиллиан Андерсон, София Вергара с сыном, Мэнди Мур и многие другие.
Особое внимание привлекла 79-летняя Джейн Фонда. На красной дорожке актриса появилась в кардинально новом образе. Длинные белые волосы, розовое приталенное платье и яркий макияж сделали Джейн не только на несколько лет моложе, но и похожей на куклу Барби.
В этот вечер также отличилась супермодель Хайди Клум, которая недавно рассталась с возлюбленным Вито Шнабелем. Звезда выбрала для выхода в свет очень смелый наряд — алое платье с экстремальным декольте до талии, которое во всей красе подчеркнуло пышный бюст Клум.
Конечно же, главными героями «Эмми-2017» стали ее лауреаты. Представляем список победителей телевизионной премии.
Лучший драматический сериал – «Рассказ служанки»
Лучший актер в драматическом сериале – Стерлинг К. Браун («Это мы»)
Лучшая актриса в драматическом сериале – Элизабет Мосс («Рассказ служанки»)
Лучший комедийный сериал – «Вице-президент»
Лучший актер в комедийном сериале – Дональд Гловер («Атланта»)
Лучшая актриса в комедийном сериале – Джулия Луи-Драйфус («Вице-президент»)
Лучший мини-сериал – «Большая маленькая ложь»
Лучший телефильм – «Черное зеркало: Сан-Джуниперо»
Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме – Николь Кидман(«Большая маленькая ложь»)
Фото: globallookpress