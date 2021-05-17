78-летняя Ангелина Вовк призналась в пережитых в молодости домогательствах режиссера

В апреле актриса Елена Проклова откровенно рассказала, что в подростковом возрасте (карьеру она начала в детстве) пережила домогательства известного режиссера. Она поведала свою историю в подробностях, разделив общество на два лагеря. Одни обвинили ее в желании напомнить о себе, другие поддержали и стали рассказывать о своем подобном опыте.

Знаменитая телеведущая Ангелина Вовк в интервью телеканалу «НТВ» призналась, что и она пережила подобный опыт. Попытки режиссера наладить с ней тесное общение поставили крест на ее карьере. Ангелина Вовк уверена: если девочки становятся объектом домогательств, они должны рассказать обо всем родителям, а не хранить свои страшные секреты годами. Взрослые должны принимать соответствующие решения.

«Если к актрисе пристают в 15 лет, то об этом нужно говорить маме», — отметила она.

Телеведущая вспомнила, что в молодости тоже пыталась построить карьеру актрисы. В 22 года она оказалась в Одессе на кинопробах. И там ей знаки внимания стал оказывать режиссер фильма. Тогда Ангелина вернулась домой и сообщила матери, что актрисы из нее не выйдет.