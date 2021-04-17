77-летний актер Роберт Де Ниро рассказал о проблемах с деньгами из-за развода

Звезда Голливуда Роберт Де Ниро и бывшая стюардесса Грейс Хайтауэр поженились в 1997 году. В 1999 влюбленные расстались, а через 5 лет сошлись снова. В 2018 году пара объявила о разрыве отношений, инициатором которого был актер, но бракоразводный процесс до сих пор не окончен. По решению суда Де Ниро должен выплачивать супруге алименты в размере одного миллиона долларов в год. Также бывшая супруга получит прибыль от продажи общего дома стоимостью 20 миллионов. Состояние Де Ниро оценивается в 500 миллионов долларов, но из-за всего происходящего деньги у актера заканчиваются.

Адвокат звезды отмечает, что пока еще законная супруга Роберта тратит в дорогих магазинах более 200 тысяч долларов кредитными картами и 160 тысяч наличными в месяц. На что юрист Грейс ответил о расходах звезды Голливудского кино на личный вертолет, аренду дома на берегу Лонг-Айленда за 450 тысяч долларов и 150 тысяч на каникулы в День Благодарения. А также миллион долларов, потраченный в 2019-2020 годах на детей, которых у актера шесть (двое родились в браке с Грейс).

«Мистеру Де Ниро 77 лет. И хотя он любит свое ремесло, его не следует заставлять работать в таком высоком темпе только потому, что он вынужден. Когда это закончится? Когда у него появляется возможность не браться за каждый проект? Или не работать по шесть дней в неделю, по 12 часов в день», — рассказала адвокат актера Кэролайн Краусс.