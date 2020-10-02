76-летнюю маму Киану Ривза перепутали с его девушкой на «Оскаре-2020»

А вы согласны с версией, что мужчины чаще всего выбирают в спутницы женщин, которые внешне напоминают им их мам и сестер?

Прямую трансляцию церемонии вручения «Оскара» вел онлайн-кинотеатр Okko. Полная запись церемонии вручения премии «Оскар» будет доступна в Okko до марта.