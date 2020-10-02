76-летнюю маму Киану Ривза перепутали с его девушкой на «Оскаре-2020»
я выбрал вместо рекламы.
Фото: AdMedia/globallookpress
В Сети обсуждают молодую и красивую маму Киану Ривза, которая пришла с ним на «Оскар». 76-летняя художница по костюмам Патрисия Тейлор покорила всех своей стройностью и невероятно молодым лицом.
Фото: AdMedia/globallookpress
Поклонники артиста делают комплименты этой цветущей женщине, которую сложно назвать «пожилой».
«Мама???? Вау», «У вас хорошие гены», «Он никогда не постареет», «Как мило то, что он пришел с мамой», «Это его мама??? Как молодо выглядит», «Я подумал что это его девушка», «Я думал это сестра», «Скорее уж дочь, хах», — обсуждают они в комментариях.
Фото: Instagram
Издалека Патрисию дейсвительно можно перепутать с девушкой актера — 47-летней художницей Александрой Грант.
Фото: ImagePressAgency/face to face/globallookpress
А вы согласны с версией, что мужчины чаще всего выбирают в спутницы женщин, которые внешне напоминают им их мам и сестер?
Прямую трансляцию церемонии вручения «Оскара» вел онлайн-кинотеатр Okko. Полная запись церемонии вручения премии «Оскар» будет доступна в Okko до марта.
Фото: globallookpress, instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!