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76-летнюю маму Киану Ривза перепутали с его девушкой на «Оскаре-2020»

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я выбрал вместо рекламы.
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Киану Ривз

Фото: AdMedia/globallookpress

55-летний Киану Ривз пришел на 92-ю церемонию вручения премии «Оскар» с мамой.

В Сети обсуждают молодую и красивую маму Киану Ривза, которая пришла с ним на «Оскар». 76-летняя художница по костюмам Патрисия Тейлор покорила всех своей стройностью и невероятно молодым лицом.

Киану Ривз с мамой

Фото: AdMedia/globallookpress

Поклонники артиста делают комплименты этой цветущей женщине, которую сложно назвать «пожилой».

«Мама???? Вау», «У вас хорошие гены», «Он никогда не постареет», «Как мило то, что он пришел с мамой», «Это его мама??? Как молодо выглядит», «Я подумал что это его девушка», «Я думал это сестра», «Скорее уж дочь, хах», — обсуждают они в комментариях.

Фото: Instagram

Издалека Патрисию дейсвительно можно перепутать с девушкой актера — 47-летней художницей Александрой Грант.

Александра Грант и Киану Ривз

Фото: ImagePressAgency/face to face/globallookpress

А вы согласны с версией, что мужчины чаще всего выбирают в спутницы женщин, которые внешне напоминают им их мам и сестер?

Прямую трансляцию церемонии вручения «Оскара» вел онлайн-кинотеатр Okko. Полная запись церемонии вручения премии «Оскар» будет доступна в Okko до марта.

Фото: globallookpress, instagram

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