Вячеслав Добрынин впервые за долгое время появился на публике, но на сцену подняться не смог

Вячеслав Добрынин расстроил своим состоянием поклонников. На юбилейном концерте в «Крокус Сити Холле» он тихо сидел в зале, передвигаться ему было явно тяжело. Музыкант не скрывает, что тяжело болен и его состояние оставляет желать лучшего.

Напомним, что Вячеслав Добрынин перенес микроинсульт в 2018 году и до сих пор восстанавливается после болезни. После этого композитор отказался от алкоголя и посещения светских мероприятий. Сам Добрынин уверяет, что чувствует себя гораздо лучше.