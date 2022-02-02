Вячеслав Добрынин впервые за долгое время появился на публике, но на сцену подняться не смог
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Lev Ilyin/ Global Look Press
Вячеслав Добрынин расстроил своим состоянием поклонников. На юбилейном концерте в «Крокус Сити Холле» он тихо сидел в зале, передвигаться ему было явно тяжело. Музыкант не скрывает, что тяжело болен и его состояние оставляет желать лучшего.
Напомним, что Вячеслав Добрынин перенес микроинсульт в 2018 году и до сих пор восстанавливается после болезни. После этого композитор отказался от алкоголя и посещения светских мероприятий. Сам Добрынин уверяет, что чувствует себя гораздо лучше.
Во время концерта Лев Лещенко обратился к композитору с просьбой подняться на сцену. Юбиляр хотел выразить благодарность своему другу за большой вклад в его творчество. Однако Вячеслав Добрынин скромно отказался. «Я болею. Очень хочется уже. Но в этом году вряд ли. Здоровье не позволяет», — приводит слова маэстро Пятый канал.
Музыкант все же нашел в себе силы пообщаться с фанатами, раздать автографы и сфотографироваться с желающими. Правда, передвигаться самостоятельно он не мог, все время опирался на руку друга.
Фото: Global Look Press