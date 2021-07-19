75-летняя Шер прогулялась по Портофино в обтягивающих леггинсах и показала шикарную фигуру

Некоторые звезды выглядят, как на подиуме, даже если фотографы поймали их во время отпуска, и даже если возраст у них вполне солидный. Шер – однако из них. В мае певица отпраздновала юбилей – 75 лет, однако по ней этого не скажешь.

Каникулы звезда проводит в Портофино, где ее и подловили уличные фотографы, восхитившиеся ее фигурой.

На прогулку Шер отправилась в обтягивающих леггинсах, которые не продемонстрировали ни одного проблемного места, ярком корсетом топе, черном жакете и с длинными распущенными волосами.