75-летняя Шер прогулялась по Портофино в обтягивающих леггинсах и показала шикарную фигуру
Некоторые звезды выглядят, как на подиуме, даже если фотографы поймали их во время отпуска, и даже если возраст у них вполне солидный. Шер – однако из них. В мае певица отпраздновала юбилей – 75 лет, однако по ней этого не скажешь.
Каникулы звезда проводит в Портофино, где ее и подловили уличные фотографы, восхитившиеся ее фигурой.
На прогулку Шер отправилась в обтягивающих леггинсах, которые не продемонстрировали ни одного проблемного места, ярком корсетом топе, черном жакете и с длинными распущенными волосами.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: East News
Певица не боится делать акценты на лице и шее – образ она дополнила эффектными крупными сережками.
Фото: East News
В последнее время звезда избегает светских мероприятий, зато с интересом относится к новым веяниям. Например, по примеру Шварценеггера и Хопкинса три недели назад она зарегистрировалась в TikTok. В молодежной социальной сети она произвела настоящий фурор – певица опубликовала короткое видео, на котором виртуозно поменяла имидж.
«TikTok, ты предпочитаешь блондинок или брюнеток?», – пошутила она. Поклонники были в восторге и отметили, что Шер выглядит великолепно – не иначе, как остановила время.
Фото: Global Look Press. East News
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