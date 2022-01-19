75-летняя певица Шер раскрыла секрет молодости

Певица отметила, что ее поклонники говорят, что походка звезды ничуть не изменилась с того времени, когда она была молодой. А следующий день тренировок у 75 летней певицы уже запланированы занятие по степу, еще одно занятие йогой и комплекс упражнений на пресс.

Певица давно занимается с тренером 5 дней в неделею. И он не делает ей «скидку на возраст». Ведь постоянно ходить на высоких каблуках — то еще испытание. А если выступать, бегать по сцене и танцевать на них?! Физическая подготовка артистов всегда должна быть на высоте.

Кстати, в одном из интервью Шер рассказала, что в повседневной жизни практически прекратила краситься и делать укладки, потому что не видит в этом смысла, ведь каждый раз перед тренировкой придется все смывать.

В 2018 году в шоу Эллен ДеДженерес Шер рассказала историю, что однажды смогла простоять в планке пять минут, но в целом стоит, «не вспотев», две минуты. Певица предпочитает зажигательные тренировки, один из ее любимых видов фитнеса — зумба.