Телеведущая поделилась небольших видеороликом, снятым в Таиланде.

Несколько часов назад в блоге знаменитости появился видеоролик, снятый на острове Пхукет, где она сейчас отдыхает. Телеведущая в свободной футболке и коротких шортах, демонстрирующих ее стройные ноги, рассказывает, почему считает Таиланд «раем на Земле».

Многие отечественные звезды телевидения и шоу-бизнеса проводят новогодние каникулы в жарких странах, откуда делятся фотографиями и видео в своих Instagram. Знаменитая телеведущая Ангелина Вовк, которая не так давно отметила свой 75-й день рождения, не стала исключением и отправилась в Таиланд.

Подписчики восхитились 75-летней артисткой: «Какая Вы у нас стройная девушка!!! И ножки подтянутые, и сама прехорошенькая!!! Фору многим молодым дадите! Молодчиночка!!! С Вас пример нужно многим брать! Я Вами восхищена! Вы — умничка!!!», «Вы прелесть! Всегда в форме, доброжелательная и сдержанная. Как хочется тоже быть такой....❤️❤️❤️», «Вот тётя Лина публикует свои фото, подписывает к ним комменты и делает это душевно, чувственно, без хвастовства. Очень приятно. Наслаждений Вам! Обнимаю», «Ангелина Михайловна, никого не слушайте, Вы выглядите достойно и очень хорошо. Очень мне симпатизируете своим невероятным позитивом, улыбчивостью, и нереальной красотой, конечно. Счастья вам, благополучия и долгих-долгих лет жизни. Не болейте и берегите себя 😘 😇 И отличного, солнечного отдыха. P.S. Молодое поколение вас тоже знает и любит».

Напомним, внешность легенды отечественного телевидения практически не меняется с годами. Как оказалось, не только ЗОЖ помогает Ангелине Вовк продлить молодость — знаменитость прибегает к «уколам красоты», о чем честно рассказала подписчикам своего Instagram.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)

Фото: instagram