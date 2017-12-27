На днях в Сети появился короткий видеоролик, который шокировал поклонников Ангелины Вовк. На нем легендарная телеведущая позирует в кресле косметолога во время проведения процедуры.
Как выяснилось, перед новогодними праздниками звезда решила омолодиться и прибегла к методике Full Face. Она позволяет решить сразу несколько задач: устранить морщины, подтянуть и увлажнить кожу.
Процедура проходит в три этапа — все они подробно и крупным планом демонстрируются на видео с участием Ангелины Михайловны. А вы бы решились на подобное вмешательство?
Фото: Global Look Press