Легендарная телеведущая Ангелина Вовк практически не меняется с годами. Как оказалось, отлично выглядеть ей помогает не только ЗОЖ, но и регулярные «уколы красоты».

На днях в Сети появился короткий видеоролик, который шокировал поклонников Ангелины Вовк. На нем легендарная телеведущая позирует в кресле косметолога во время проведения процедуры.

Как выяснилось, перед новогодними праздниками звезда решила омолодиться и прибегла к методике Full Face. Она позволяет решить сразу несколько задач: устранить морщины, подтянуть и увлажнить кожу.