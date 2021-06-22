75-летний Валерий Баринов рассказал, как победил ковид с 80% поражения легких

Также в интервью звезда более чем 200 фильмов и сериалов рассказал, что потерял интерес не только к футбольной команде «Локомотив» (после ухода с поста тренера давнего друга Юрия Семина), но и вообще к этому виду спорта. Сейчас наибольший интерес представляет большой теннис, ведь его крестник Данил Медведев является второй ракеткой мира.

К счастью, рядом с любимцем публики всегда была его семья — супруга Елена (третья жена) и двое детей — Егор и Александра. Кстати, интересным фактом является то, что нынешняя супруга младше Баринова на 15 лет, и точно такая же разница у нее со страшим сыном актера от второго брака. Но более того, разница в возрасте между детьми Валерия Александровича также составляет 15 лет.