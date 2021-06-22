75-летний Валерий Баринов рассказал, как победил ковид с 80% поражения легких
Для Валерия Баринова болезнь, которая держит в страхе всю планету уже второй год, сопровождалась высоким поражением легких — 80%. Благодаря работе лучших врачей удалось провести лечение даже без введения актера в кому. По словам самого Баринова, его практически вытащили с того света, и после выздоровления даже приходилось учиться заново ходить. Сейчас же актер вновь вернулся к любимому делу: он учит пьесы, читает сценарии и готовится к выходу на сцену.
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Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press
В своем недавнем интервью «Экспресс газете» Валерий Баринов рассказал, что обладает феноменальной памятью, именно благодаря этому подготовка к новой роли для него проходит легко.
Также в интервью звезда более чем 200 фильмов и сериалов рассказал, что потерял интерес не только к футбольной команде «Локомотив» (после ухода с поста тренера давнего друга Юрия Семина), но и вообще к этому виду спорта. Сейчас наибольший интерес представляет большой теннис, ведь его крестник Данил Медведев является второй ракеткой мира.
К счастью, рядом с любимцем публики всегда была его семья — супруга Елена (третья жена) и двое детей — Егор и Александра. Кстати, интересным фактом является то, что нынешняя супруга младше Баринова на 15 лет, и точно такая же разница у нее со страшим сыном актера от второго брака. Но более того, разница в возрасте между детьми Валерия Александровича также составляет 15 лет.
Фото и видео: Global Look press/ youtube tvrussia1 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым"
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