74-летний гитарист Queen Брайан Мэй тяжело болен коронавирусом

Брайан опубликовал у себя в Instagram-аккаунте фото положительного теста на ковид и призвал подписчиков быть внимательнее к своему здоровью, особенно накануне рождественских праздников.

Артист также попросил поклонников не жалеть его, ведь сейчас он чувствует себя намного лучше, а «ужасные дни» уже позади.