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74-летний гитарист Queen Брайан Мэй тяжело болен коронавирусом

Известный американский музыкант и один из основателей группы Queen рассказал о том, что заболел коронавирусом. Музыкант тяжело переживает болезнь, но уже чувствует себя лучше.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Брайан Мэй

Фото: Picture-alliance

Брайан опубликовал у себя в Instagram-аккаунте фото положительного теста на ковид и призвал подписчиков быть внимательнее к своему здоровью, особенно накануне рождественских праздников.

Артист также попросил поклонников не жалеть его, ведь сейчас он чувствует себя намного лучше, а «ужасные дни» уже позади.

«Да. Шокирующий день наконец-то настал для меня. Страшная двойная красная линия. И да, не сочувствуйте, пожалуйста, — это были действительно ужасные несколько дней, но я в порядке. И я скажу это. Пожалуйста, будьте осторожны, друзья. Эта штука невероятно заразная. Вы же не хотите, чтобы она испортила ваше Рождество. С любовью, Брай», — написал под фото музыкант.

Брайан Мэй находится в особой группе риска не только из-за 74-летнего возраста, но и из-за слабого состояния здоровья. В прошлом году артист перенес инфаркт.

Фото и видео: Picture-alliance

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