74-летний гитарист Queen Брайан Мэй тяжело болен коронавирусом
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Фото: Picture-alliance
Брайан опубликовал у себя в Instagram-аккаунте фото положительного теста на ковид и призвал подписчиков быть внимательнее к своему здоровью, особенно накануне рождественских праздников.
Артист также попросил поклонников не жалеть его, ведь сейчас он чувствует себя намного лучше, а «ужасные дни» уже позади.
«Да. Шокирующий день наконец-то настал для меня. Страшная двойная красная линия. И да, не сочувствуйте, пожалуйста, — это были действительно ужасные несколько дней, но я в порядке. И я скажу это. Пожалуйста, будьте осторожны, друзья. Эта штука невероятно заразная. Вы же не хотите, чтобы она испортила ваше Рождество. С любовью, Брай», — написал под фото музыкант.
Брайан Мэй находится в особой группе риска не только из-за 74-летнего возраста, но и из-за слабого состояния здоровья. В прошлом году артист перенес инфаркт.
Фото и видео: Picture-alliance