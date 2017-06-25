Роскошная Катрин Денев в новой рекламной кампании Louis Vuitton

Легендарная французская актриса Катрин Денев приняла участие в фотосессии для модного дома Louis Vuitton. Об этом сообщил креативный директор бренда Николя Жескьер, опубликовав в своем блоге новый рекламный снимок. На нем 73-летняя Денев позирует в объятиях молодого красавца-актера Кевина Мишеля. Автором фото выступил Брюс Вебер.

К слову, четыре года назад Катрин уже снималась для Louis Vuitton. Тогда создателем рекламной кампании выступил Марк Джейкобс, посвятивший ее женщинам, которые его вдохновляют. Помимо Денев в съемках приняли участие такие звезды, как София Коппола, Жизель Бундхен, Эдди Кэмпбелл и другие.

Фото: globallookpress.com, instagram.com