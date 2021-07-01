73-летняя актриса сериала «Две судьбы» Любовь Омельченко скончалась от коронавируса
Любовь Омельченко попала в больницу с коронавирусом, и, несмотря на усилия врачей, не сумела справиться со страшным заболеванием.
«29 июня на 74 году жизни из-за «чумы XXI века» — коронавируса — перестало биться сердце талантливой актрисы Омельченко Любови Дмитриевны. Ее доброты хватало хватало и на детей-инвалидов в детском доме, и на помощь всеми забытому умирающему режиссеру Вадиму Гемсу. Светлая память чудесной женщине, хорошей актрисе и очень доброму человеку», – говорится в сообщении.
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Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press
За Любовью Омельченко числится много ярких ролей, в том числе «Две судьбы», «Бумер», «Хозяйка детского дома» и сериал «Угрюм-река».
Как отмечают ее коллеги, она была очень талантливой актрисой, но не любила привлекать к себе внимание. Она не участвовала в скандалах и предпочитала вести жизнь вдали от внимания СМИ.
Артистка была замужем за сценаристом Евгением Митько, от которого родила сына Дмитрия.
Фото: Global Look Press
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