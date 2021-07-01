73-летняя актриса сериала «Две судьбы» Любовь Омельченко скончалась от коронавируса

Любовь Омельченко попала в больницу с коронавирусом, и, несмотря на усилия врачей, не сумела справиться со страшным заболеванием.

«29 июня на 74 году жизни из-за «чумы XXI века» — коронавируса — перестало биться сердце талантливой актрисы Омельченко Любови Дмитриевны. Ее доброты хватало хватало и на детей-инвалидов в детском доме, и на помощь всеми забытому умирающему режиссеру Вадиму Гемсу. Светлая память чудесной женщине, хорошей актрисе и очень доброму человеку», – говорится в сообщении.