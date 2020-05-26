73-летний Сильвестр Сталлоне трогательно поздравил младшую красавицу-дочь с 18-летием: «Ты так быстро выросла»

Только в третьем браке с Дженнифер Сталлоне обрел настоящее семейное счастье. У супругов родились три дочери — и все как на подбор красавицы. Всех девочек назвали на букву «C», как в имени и фамилии их знаменитого отца, — София, Систин и Скарлетт.

От первого брака у Сталлоне было два сына: Сейдж и страдающий тяжелой формой аутизма Серджо. Старший сын актера погиб в 2012 году.