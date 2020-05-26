73-летний Сильвестр Сталлоне трогательно поздравил младшую красавицу-дочь с 18-летием: «Ты так быстро выросла»
Фото: Instagram
73-летний Сильвестр Сталлоне в своем Instagram трогательно поздравил младшую красавицу-дочь с днем рождения. «Ты так быстро выросла. С 18-летием, Скарлетт», — написал актер.
Супруга суперзвезды боевиков — 51-летняя экс-модель Дженнифер Флавин тоже поздравила дочку и показала архивные фото с ней и мужем.
«С днем рождения, моя прекрасная малышка Скарлетт. Ты добрая и умная, несмотря на свои годы. Я самая счастливая мама, потому что ты мне подарила столько счастья. Я очень люблю тебя», — написала она.
Только в третьем браке с Дженнифер Сталлоне обрел настоящее семейное счастье. У супругов родились три дочери — и все как на подбор красавицы. Всех девочек назвали на букву «C», как в имени и фамилии их знаменитого отца, — София, Систин и Скарлетт.
От первого брака у Сталлоне было два сына: Сейдж и страдающий тяжелой формой аутизма Серджо. Старший сын актера погиб в 2012 году.
Фото и видео: Instagram, East News
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!