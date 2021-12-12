73-летний отец Дэвида Бекхэма женился на миллионерше
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Фото: @davidbeckham/Instagram
46-летний спортсмен очень близок со своим отцом. Футболист поддержал выбор родителя и оказал ему честь выступить в роли шафера на свадьбе.
Для Теда и его супруги этот брак стал вторым, отец футболиста развелся с его матерью Сандрой в 2002 году после 33 лет брака. С тех пор Бекхэм-старший искал свою вторую половину.
В 2019 году Тед познакомился с адвокатом и активисткой Хилари Мередит, когда работал с ветеранами армии в Broughton House Veteran Care Village, а уже в марте прошлого года пара объявила о помолвке. Невеста наиболее известна своей работой в интересах вооруженных сил Великобритании, ветеранов и их семей.
На тихой свадьбе присутствовали только самые близкие друзья и родственники пары. Так как жениху уже за 70, а невесте за 60, они оба решили не устраивать пышный праздник, а лишь использовать свою свадьбу как повод собрать вместе всю семью.
Дэвид и Виктория Бекхэм вместе с детьми 19-летним Ромео, 16-летним Крузом и 10-летней Харпер прибыли на мероприятие следом за старшей сестрой футболиста и ее супругом. 22-летний сын Дэвида Бруклин не смог прилететь на свадьбу дедушки из Америки, где он на данный момент проживает со своей невестой Николой Пельтц.
Бекхэм-младший был одет в белый костюм с цветком. Будучи шафером он подал отцу и его невесте кольца, а также произнес торжественную речь.
Дэвид Бэкхем рад новому счастью своего отца, но тяжело вспоминает развод родителей в 2002 году. Именно в тот момент спортсмен испытывал проблемы в работе в футбольном клубе Манчестер Юнайтед. А позднее Тед признавался, что во многом известность и стремительная слава сына стала катализатором и причиной проблем в его браке с Сандрой. Родители спортсмена были не готовы к постоянному вниманию прессы, ведь до этого жили размеренной и тихой жизнью.
Фото и видео: Instagram