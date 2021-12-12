73-летний отец Дэвида Бекхэма женился на миллионерше

46-летний спортсмен очень близок со своим отцом. Футболист поддержал выбор родителя и оказал ему честь выступить в роли шафера на свадьбе.

Для Теда и его супруги этот брак стал вторым, отец футболиста развелся с его матерью Сандрой в 2002 году после 33 лет брака. С тех пор Бекхэм-старший искал свою вторую половину.

В 2019 году Тед познакомился с адвокатом и активисткой Хилари Мередит, когда работал с ветеранами армии в Broughton House Veteran Care Village, а уже в марте прошлого года пара объявила о помолвке. Невеста наиболее известна своей работой в интересах вооруженных сил Великобритании, ветеранов и их семей.

На тихой свадьбе присутствовали только самые близкие друзья и родственники пары. Так как жениху уже за 70, а невесте за 60, они оба решили не устраивать пышный праздник, а лишь использовать свою свадьбу как повод собрать вместе всю семью.