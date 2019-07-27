72-летняя Елена Преснякова о пластической хирургии: «Пока ничего не делаю, я трусливая»

72-летняя Елена Преснякова восхищает поклонников невероятной энергетикой и неугасаемым задором в глазах. В отличие от многих коллег по сцене певица не спешит ложиться под нож пластического хирурга, чтобы продлить молодость. «Пока ничего не делаю! Я трусливая. Хотя мне надо морщины у рта убрать: они меня раздражают. Но пока только улыбаюсь. От улыбки все морщины расправляются», — заявила Елена в интервью порталу Sobesednik.ru. Голливудская улыбка – особая гордость певицы: «Раньше беда была – зубов нет, нечем было кушать! А сейчас все сделала, можно начинать. За зубы я много не платила. Мне вообще все делают бесплатно. А зубы ставила моя хорошая знакомая. По-моему, получилось очень хорошо».
У Елены Пресняковой только один сын — певец Владимир Пресняков, однако врачи уверены, что, несмотря на возраст, певица может стать мамой еще раз. Солистка ВИА «Самоцветы» отмечает, что отличное состояние здоровья поддерживает благодаря любимой работе: «Один доктор даже поинтересовался: «Вы, наверное, спортом занимаетесь?» «Нет, я на сцене скачу туда-сюда! Наверное, поэтому и выживаю!» – ответила я ему. Работа заставляет держать себя в форме».
Единственный сын подарил Елене Пресняковой двоих внуков — в 1991 году Никиту от Кристины Орбакайте и в 2015 году Артемия от Натальи Подольской. Певица признается, что со старшим внуком чаще всего общается по телефону, а с младшим видится настолько редко, что он ее практически не помнит: «Мы, бывает, приезжаем, и Теме говорят: «Иди поздоровайся с бабушкой!» Он подходит, смотрит на меня и спрашивает: «А где бабушка Лена?»». Тем не менее, пока есть работа, Елена Преснякова отказываться от нее не собирается.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Natalia Shakhanova, Anatoly Lomokhov/Globallookpress
Видео: YouTube/samotsvetu
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