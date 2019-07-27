72-летняя Елена Преснякова о пластической хирургии: «Пока ничего не делаю, я трусливая»

У Елены Пресняковой только один сын — певец Владимир Пресняков, однако врачи уверены, что, несмотря на возраст, певица может стать мамой еще раз. Солистка ВИА «Самоцветы» отмечает, что отличное состояние здоровья поддерживает благодаря любимой работе: «Один доктор даже поинтересовался: «Вы, наверное, спортом занимаетесь?» «Нет, я на сцене скачу туда-сюда! Наверное, поэтому и выживаю!» – ответила я ему. Работа заставляет держать себя в форме».

Единственный сын подарил Елене Пресняковой двоих внуков — в 1991 году Никиту от Кристины Орбакайте и в 2015 году Артемия от Натальи Подольской. Певица признается, что со старшим внуком чаще всего общается по телефону, а с младшим видится настолько редко, что он ее практически не помнит: «Мы, бывает, приезжаем, и Теме говорят: «Иди поздоровайся с бабушкой!» Он подходит, смотрит на меня и спрашивает: «А где бабушка Лена?»». Тем не менее, пока есть работа, Елена Преснякова отказываться от нее не собирается.