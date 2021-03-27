710 американок получат более миллиарда долларов за харассмент гинеколога
Фото: Pixabay.com
Американки рассказывают, что в период с 1988-ой по 2016-й год подвергались неправомерным действиям со стороны доктора. Девушки сообщали, что врач осуществлял проникновение в половые органы, фотографировал их гениталии и иногда просил полностью раздеться для осмотра.
На днях Высший окружной суд Лос-Анджелеса принял решение, согласно которому университет, где работал Тиндалл, должен выплатить пострадавшим 852 миллиона долларов. Еще 215 млн долларов компенсации суд одобрил в 2018 году в рамках другого судебного иска о домогательствах врача. Это станет самой большой подобной выплатой в истории высших учебных заведений.
Фото: Pixabay.com
«Я глубоко сожалею о боли, которую перенесли женщины, доверявшие ему как врачу, и я ценю мужество всех, кто высказался. Я надеюсь, что эта крайне необходимая резолюция даст некоторое облегчение женщинам, пострадавшим из-за Джорджа Тиндалла», — отметила в письме президент университета Кэрол Фольт.
Сам врач все обвинения не признает. По его словам, суд должен оправдать его. Сейчас он находится под домашним арестом. Если его признают виновным, то ему грозит около 53 лет тюремного заключения.
Фото: Pixabay.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!