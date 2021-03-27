710 американок получат более миллиарда долларов за харассмент гинеколога

Американки рассказывают, что в период с 1988-ой по 2016-й год подвергались неправомерным действиям со стороны доктора. Девушки сообщали, что врач осуществлял проникновение в половые органы, фотографировал их гениталии и иногда просил полностью раздеться для осмотра.

На днях Высший окружной суд Лос-Анджелеса принял решение, согласно которому университет, где работал Тиндалл, должен выплатить пострадавшим 852 миллиона долларов. Еще 215 млн долларов компенсации суд одобрил в 2018 году в рамках другого судебного иска о домогательствах врача. Это станет самой большой подобной выплатой в истории высших учебных заведений.