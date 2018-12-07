71-летняя Наталья Варлей рассказала о домогательствах режиссера

Этой осенью известная актриса Наталья Варлей выпустила автобиографическую книгу «Канатоходка». В ней она рассказала, как стала жертвой домогательств со стороны Леонида Гайдая.

Инцидент произошел в мае 1966 года. Тогда Наталье было 19 лет, а Леониду 43. После дня рождения Александра Демьяненко, пригласившего всех в ресторан, режиссер проводил актрису до гостиничного номера, проник внутрь.

«И мы сели: я — на краешек стула, а Леонид Иович в кресло у окна — напротив. Ситуация была более чем неловкая… В воздухе витало напряжение, которое приходилось снимать глупой болтовней про завтрашние съемки. Тут в комнату вошла супруга Гайдая Нина Гребешкова. Пришлось сказать, что мы обсуждаем рабочие моменты», — вспоминает «Кавказская пленница».

Перед тем, как покинуть номер вслед за отправившейся к себе женой, мужчина попытался поцеловать советскую красавицу. «Я была девушка цирковая, сильная, с моментальной реакцией, поэтому в одну секунду я Гайдая не только оттолкнула, но и вытолкала из номера, закрыла дверь и заперла ее на ключ», — рассказала она.