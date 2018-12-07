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71-летняя Наталья Варлей рассказала о домогательствах режиссера

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наталья Варлей

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Звезда «Кавказской пленницы» вспомнила, как Леонид Гайдай пытался ее поцеловать.

Этой осенью известная актриса Наталья Варлей выпустила автобиографическую книгу «Канатоходка». В ней она рассказала, как стала жертвой домогательств со стороны Леонида Гайдая.

Инцидент произошел в мае 1966 года. Тогда Наталье было 19 лет, а Леониду 43. После дня рождения Александра Демьяненко, пригласившего всех в ресторан, режиссер проводил актрису до гостиничного номера, проник внутрь.

«И мы сели: я — на краешек стула, а Леонид Иович в кресло у окна — напротив. Ситуация была более чем неловкая… В воздухе витало напряжение, которое приходилось снимать глупой болтовней про завтрашние съемки. Тут в комнату вошла супруга Гайдая Нина Гребешкова. Пришлось сказать, что мы обсуждаем рабочие моменты», — вспоминает «Кавказская пленница».

Перед тем, как покинуть номер вслед за отправившейся к себе женой, мужчина попытался поцеловать советскую красавицу. «Я была девушка цирковая, сильная, с моментальной реакцией, поэтому в одну секунду я Гайдая не только оттолкнула, но и вытолкала из номера, закрыла дверь и заперла ее на ключ», — рассказала она.

Этот инцидент никак не повлиял на карьеру актрисы. Гайдай продолжил снимать ее в своих фильмах.

Текст: Роза Ветрова

Фото: globallookpress, кадры из фильма

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