71-летний Оззи Осборн впервые рассказал о своей неизлечимой болезни

И теперь Оззи осборн подтвердил, что медики диагностировали у него страшную и неизлечимую болезнь, о которой он рассказал впервые.

«Я не умею хранить секреты. Не могу больше жить с этим — у меня заканчиваются отговорки. Врачи поставили мне диагноз "болезнь Паркинсона"», — рассказал певец в эфире шоу Good Morning America.

Оззи Осборн рассказал, что прошедший год был для него самым сложным в жизни. Но его поддерживает семья и больше всех жена Шэрон. Супруга следит, чтобы Оззи не перегружался работой и это вне вредило его здоровью.

Оззи регулярно посещает консультации с врачами из США и Европы. Он выступает и сейчас, но болезнь прогрессирует. Из-за болезни Паркинсона нарушаются рефлексы и появляется тремор конечностей. У больных возникают проблемы с памятью. Медикаменты помогают лишь снизить проявление симптомом, но болезнь неизлечима.