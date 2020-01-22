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71-летний Оззи Осборн впервые рассказал о своей неизлечимой болезни

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Слайд, который
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Оззи Осборн

Фото: EAST NEWS

Из-за болезни музыкант отменил несколько концертов.

Поклонники легендарного Оззи Осборна давно стали говорить, что у их кумира проблемы со здоровьем. Сначала 71-летней музыкант перенес операцию на позвоночнике, потом у него появилась пневмония. Но фанаты подозревали, что дела обстоят намного хуже.

Оззи Осборн выступает в Москве в 1989 году

И теперь Оззи осборн подтвердил, что медики диагностировали у него страшную и неизлечимую болезнь, о которой он рассказал впервые.

«Я не умею хранить секреты. Не могу больше жить с этим — у меня заканчиваются отговорки. Врачи поставили мне диагноз "болезнь Паркинсона"», — рассказал певец в эфире шоу Good Morning America.

Оззи Осборн рассказал, что прошедший год был для него самым сложным в жизни. Но его поддерживает семья и больше всех жена Шэрон. Супруга следит, чтобы Оззи не перегружался работой и это вне вредило его здоровью.

Оззи регулярно посещает консультации с врачами из США и Европы. Он выступает и сейчас, но болезнь прогрессирует. Из-за болезни Паркинсона нарушаются рефлексы и появляется тремор конечностей. У больных возникают проблемы с памятью. Медикаменты помогают лишь снизить проявление симптомом, но болезнь неизлечима.

Оззи Осборн и вся его семья известна эпатажным поведением. Музыкант устраивает на сцене вызывающие представления (однажды даже откусил голову летучей мыши), Шэрон славится склочным характером, а дочь Келли имела проблемы с наркотиками. В автобиографии и Оззи признавался, что много лет боролся с алкоголизмом и увлечением запрещенными веществами.

Фото и видео: Instagram, East News, Getty Images

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