71-летний Невзоров стал отцом и назвал дочь в честь убитой жены

Возлюбленная звезды сериалов «Каменская» и «Дальнобойщики» Елена Хрипунова родила артисту дочку. Для 45-летней женщины малышка стала первенцем, а для Бориса Григорьевича — третьим ребенком. Малютку назвали в честь убитой жены Невзорова. Давняя подруга Бориса Невзорова рассказала о радостном событии в его семье. По словам легендарного диктора Татьяны Судец, не так давно актер стал отцом: «8 декабря 2020 года Борина супруга Елена родила дочь, а 18 января 2021 года Невзорову исполнился 71 год. Конечно, немного поздно он снова стал отцом. Но над нами Всевышний. И только он определяет, кому, когда и что суждено». Об этом написала «Комсомольская правда».

Напомним, Борис Невзоров официально был женат три раза. В первом браке у него родился сын, во втором — дочь. С Еленой Хрипуновой актер познакомился в Малом театре, женщина работает там бухгалтером. О скором прибавлении в семействе он шуточно рассказал в ноябре прошлого года: «В нашем Малом театре актеров поддерживают: все пять месяцев, что не работали, зарплату мы получали. А на даче хорошо — свежий воздух. И время там провели очень продуктивно. Скоро, до конца года, мы с женой станем родителями!», — поделился 70-летний Невзоров. ⠀ Пара познакомилась несколько лет назад в Малом театре, где играет артист. Елена на тот момент работала бухгалтером. Между возлюбленными сразу же завязался роман, сейчас они счастливы в отношениях.