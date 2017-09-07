Максим Галкин раскритиковал Капри голосом Ленина, Дмитрий Шепелев показал новое фото сына, а Виктор Дробыш повеселился в компании Славы и Ксении Собчак — о том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

В четверг, 7 сентября, звезды делились забавными видео. Максим Галкин, например, вжился в образ Ленина на Капри:

Ксения Собчак показала кадр со съемок новой «Фабрики Звезд», с ним же. А Нюша показала, как работает над клипом:

Надежда Бабкина зажгла с коллегами: «Вчера поздравляли Сергея Гороха с днем рождения», — пояснила она. Екатерина Стриженова постриглась: «Отрезали все лишнее». Дмитрий Шепелев показал новое фото сына: «Начало?»

Первый раз в четвертый класс! Дженнифер Лопес показала подросших детей: «Я так горжусь своими малышами». Алена Хмельницкая показала забавное фото дочери: «Моя школьница. Что с этими тролликами делают на уроках учителя?) Судя по тому, как Ксюня рвётся каждое утро в школу, ее учителя не забыли еще язык троллей, и Слава Богу! Честь и хвала учителям!!!»

Алена Водонаева демонстрирует нежность в отношениях с женихом. Курбан Омаров показал сценку из семейной жизни: