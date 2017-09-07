7 сентября: самые интересные новости и фотографии в Instagram звезд
В четверг, 7 сентября, звезды делились забавными видео. Максим Галкин, например, вжился в образ Ленина на Капри:
Певица Слава показала, как развлекает ее Виктор Дробыш:
Ксения Собчак показала кадр со съемок новой «Фабрики Звезд», с ним же. А Нюша показала, как работает над клипом:
Надежда Бабкина зажгла с коллегами: «Вчера поздравляли Сергея Гороха с днем рождения», — пояснила она. Екатерина Стриженова постриглась: «Отрезали все лишнее». Дмитрий Шепелев показал новое фото сына: «Начало?»
Первый раз в четвертый класс! Дженнифер Лопес показала подросших детей: «Я так горжусь своими малышами». Алена Хмельницкая показала забавное фото дочери: «Моя школьница. Что с этими тролликами делают на уроках учителя?) Судя по тому, как Ксюня рвётся каждое утро в школу, ее учителя не забыли еще язык троллей, и Слава Богу! Честь и хвала учителям!!!»
Алена Водонаева демонстрирует нежность в отношениях с женихом. Курбан Омаров показал сценку из семейной жизни:
Жена Олега Газманова поделилась фотографиями с отдыха в Черногории, где они развлекались с семьей телеведущей Екатерины Андреевой.
Такие сладкиe, сладкие воспоминания об отдыхе в Черногории с любимым мужем и закадычными друзьями! Договорились собраться у нас возле камина осенним , дождливым вечерком и пересмотреть наши фотографии с отдыха. Повспоминать и посмеяться! А там глядишь, такой весёлой компанией и ещё куда рванем! #отдых #отдыхаем #instagram #follow4follow #Черногория #друзья #best #cute #me #friends
Публикация от Марина Муравьева-Газманова (@marinagazmanova)
Фото: instagram.com