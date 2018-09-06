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7 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Дмитрия Маликова

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Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Алсу поздравила дочь: «12 лет назад, в 6.40 утра появилась на свет одна маленькая, прекрасная девочка! Плод любви, самый нежный цветочек, тонкая, мудрая душа, трепетное, любящее сердечко. Эта добрая, красивая юная леди несет свет в этот мир, в нашу семью! Спасибо Всевышнему за этот самый первый и такой драгоценный подарок! Сафиночка! Будь счастлива, моя Любовь, мы постараемся сделать для этого все!»

Владимир Пресняков снова вывел на сцену сына.

Катя Лель похвасталась: «Вот такой новый медведь Тихон появился вчера у Эмилии от ее друга в подарок, который еле-еле уместился пополам в машине, приятные сюрпризы от любимых друзей!»

Юлия Ковальчук выступила в цирке и показала бекстейдж:

Дмитрий Маликов выложил в Сеть фотографию с Елкой: «Закулисье)». Ирина Шейк поделилась бекстейдж-фотографией с показа Versace.

Сестры Хилтон показали редкую совместную фотографию. Эвелина Бледанс опубликовала редкую фотографию Екатерины Шпицы с сыном. Глафира Тарханова показала, как выглядят ее мама и сестра.

Анфиса Чехова показала, как выглядела в подростковом возрасте:

Екатерина Стриженова поделилась забавной фотографией с мужем: «Прекрасный вечер в Библиотеке Имени Ленина на показе ERMANNO SCERVINO», — пояснила она.

Сергей Безруков похвастался добычей: «Астрахань....ну как без рыбалки!!!! Круто)))) Минуты отдыха на гастролях!) Не упустил момент!)»

Фото: instagram

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