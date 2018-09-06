7 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Алсу поздравила дочь: «12 лет назад, в 6.40 утра появилась на свет одна маленькая, прекрасная девочка! Плод любви, самый нежный цветочек, тонкая, мудрая душа, трепетное, любящее сердечко. Эта добрая, красивая юная леди несет свет в этот мир, в нашу семью! Спасибо Всевышнему за этот самый первый и такой драгоценный подарок! Сафиночка! Будь счастлива, моя Любовь, мы постараемся сделать для этого все!»
Владимир Пресняков снова вывел на сцену сына.
Катя Лель похвасталась: «Вот такой новый медведь Тихон появился вчера у Эмилии от ее друга в подарок, который еле-еле уместился пополам в машине, приятные сюрпризы от любимых друзей!»
Юлия Ковальчук выступила в цирке и показала бекстейдж:
Дмитрий Маликов выложил в Сеть фотографию с Елкой: «Закулисье)». Ирина Шейк поделилась бекстейдж-фотографией с показа Versace.
Сестры Хилтон показали редкую совместную фотографию. Эвелина Бледанс опубликовала редкую фотографию Екатерины Шпицы с сыном. Глафира Тарханова показала, как выглядят ее мама и сестра.
Анфиса Чехова показала, как выглядела в подростковом возрасте:
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Это я, 15 лет назад. Люблю эту девочку, хотя она ничего еще толком не знала о Жизни, но при этом считала себя таааааакой умной🙈😂 Спорила со всеми без конца, была чересчур амбициозной, много курила и впадала в Любовные зависимости. Не ценила себя, а порой Ненавидела, была слегка депрессивной, сложной и делала много глупостей. Но она чётко знала свою цель и была несгибаема на пути к ней! Не на секунду не хочу вернуться в то время! Но ценю его, и Благодарна каждой Ошибке и Победе, сделавшими меня такой, какая я есть!
Екатерина Стриженова поделилась забавной фотографией с мужем: «Прекрасный вечер в Библиотеке Имени Ленина на показе ERMANNO SCERVINO», — пояснила она.
Сергей Безруков похвастался добычей: «Астрахань....ну как без рыбалки!!!! Круто)))) Минуты отдыха на гастролях!) Не упустил момент!)»
Фото: instagram