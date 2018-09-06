7 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Алсу поздравила дочь: «12 лет назад, в 6.40 утра появилась на свет одна маленькая, прекрасная девочка! Плод любви, самый нежный цветочек, тонкая, мудрая душа, трепетное, любящее сердечко. Эта добрая, красивая юная леди несет свет в этот мир, в нашу семью! Спасибо Всевышнему за этот самый первый и такой драгоценный подарок! Сафиночка! Будь счастлива, моя Любовь, мы постараемся сделать для этого все!»

Владимир Пресняков снова вывел на сцену сына.

Катя Лель похвасталась: «Вот такой новый медведь Тихон появился вчера у Эмилии от ее друга в подарок, который еле-еле уместился пополам в машине, приятные сюрпризы от любимых друзей!»

Юлия Ковальчук выступила в цирке и показала бекстейдж: