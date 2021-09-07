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7 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Егор Кончаловский с сыном

Фото: @egorkonchalovsky

Мария Шумакова проводит время в отпуске и хвастается великолепной фигурой – несмотря на то, что лето уже кончилось, кто-то еще успевает принять солнечные ванны.

Анастасия Решетова показала свое счастливое место – на пирсе на морском берегу.

Певица Слава поделилась кадром с осенней прогулке по Москве и стильным образом по сезону.

Кристина Асмус снова пугает своих поклонников – актриса появилась в шокирующем «кровавом» гриме.

Внучка Валерии отметила новый рубеж – 8 месяцев. Девочка уже достаточно взрослая, чтобы ходить по кофейням вместе с мамой – и даже попыталась попробовать ее кофе.

Егор Кончаловский тоже продлил лето и проводит время вместе со своим маленьким сыном.

Мирослава Карпович в сториз поделилась дерзким и игривым образом в черной кожаной куртке и длинных гольфах.

Актер Хью Джекман рассказал поклонникам очень грустную новость – скончался его отец. Трагедия произошла в австралийский День отца.

Фото: Instagram Марии Шумаковой, Кристины Асмус, Мирославы Карпович, Хью Джекмана, Лианы Шульгиной, Егора Кончаловского, Насти Каменских, Елены Ксенофонтовой, Елены Темниковой, Насти Славы, Анастасии Решетовой