7 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @egorkonchalovsky
Мария Шумакова проводит время в отпуске и хвастается великолепной фигурой – несмотря на то, что лето уже кончилось, кто-то еще успевает принять солнечные ванны.
Анастасия Решетова показала свое счастливое место – на пирсе на морском берегу.
Певица Слава поделилась кадром с осенней прогулке по Москве и стильным образом по сезону.
Кристина Асмус снова пугает своих поклонников – актриса появилась в шокирующем «кровавом» гриме.
Внучка Валерии отметила новый рубеж – 8 месяцев. Девочка уже достаточно взрослая, чтобы ходить по кофейням вместе с мамой – и даже попыталась попробовать ее кофе.
Егор Кончаловский тоже продлил лето и проводит время вместе со своим маленьким сыном.
Мирослава Карпович в сториз поделилась дерзким и игривым образом в черной кожаной куртке и длинных гольфах.
Актер Хью Джекман рассказал поклонникам очень грустную новость – скончался его отец. Трагедия произошла в австралийский День отца.
Фото: Instagram Марии Шумаковой, Кристины Асмус, Мирославы Карпович, Хью Джекмана, Лианы Шульгиной, Егора Кончаловского, Насти Каменских, Елены Ксенофонтовой, Елены Темниковой, Насти Славы, Анастасии Решетовой