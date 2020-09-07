7 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Дэвид Бекхэм показал нежное фото с женой и дочерью: «У нас была гостья этой ночью».
Нюша поделилась нежной фотографией с милашкой-Симбой.
Джастин Портман (бывший гражданский супруг Натальи Водяновой) похвастался красавчиком-сыном.
Виктория Боня показала нежную фотографию с дочерью: «Счастье мое! Что может быть лучше, чем объятия и поцелуи наших детей или близких?»
Елена Бирюкова рассказала, как провела выходные: «Выходные проведенные с семьей - что может быть лучше».
Алена Шишкова, по всей видимости, занялась рыбалкой (либо сфотографировалась со снастями).
Мария Порошина заинтриговала подписчиков «засвеченным» кадром: «Куда едем? — К завершению съемок "Родители-4"... и к новым горизонтам».
Анна Семенович оставила оригинальное послание хейтерам:
Дарья Мельникова показала макияж-пятиминутку: «Люблю, когда для того, чтобы накраситься нужно очень мало времени и предметов».
Сергей Лазарев поделился фотографией из спальник - недавно он скинул 12 килограммов и теперь гордится своим телом: «Доброе утро понедельника... всем хорошей недели».
Эмин Агаларов, по всей видимости, тоже очень доволен собой.
Мария Шумакова показала видео из зала:
Елка показала, как она врывается в понедельники: «Врываюсь в понедельник. Смотрим ваши сторьки с благодарностью и валяемся тюленями. Очень хочется погулять, но лежа».
А вы так же?
Фото и видео: Instagram /@davidbeckham /@nyusha_nyusha /@justinportman /@victoriabonya /@birukovagram /@missalena.92 /@poroshinamariyamikhaylovna /@melnikovadsh /@lazarevsergey /@eminofficial /@elkasinger /@ann_semenovich /@shumakova_masha
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