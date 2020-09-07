7 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Дэвид Бекхэм показал нежное фото с женой и дочерью: «У нас была гостья этой ночью».

Нюша поделилась нежной фотографией с милашкой-Симбой.

Джастин Портман (бывший гражданский супруг Натальи Водяновой) похвастался красавчиком-сыном.

Виктория Боня показала нежную фотографию с дочерью: «Счастье мое! Что может быть лучше, чем объятия и поцелуи наших детей или близких?»

Елена Бирюкова рассказала, как провела выходные: «Выходные проведенные с семьей - что может быть лучше».

Алена Шишкова, по всей видимости, занялась рыбалкой (либо сфотографировалась со снастями).

Мария Порошина заинтриговала подписчиков «засвеченным» кадром: «Куда едем? — К завершению съемок "Родители-4"... и к новым горизонтам».

Анна Семенович оставила оригинальное послание хейтерам: