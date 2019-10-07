7 сцен с отличной музыкой, фееричные шоу и яркие спецэффекты: что будет на фестивале Alfa Future People 2019

На фестивале впервые появится live-сцена, на которой выступят яркие имена западного и российского хип-хопа. Артисты, выступающие там, виртуозно сочетают электронное звучание с хип-хопом и рэпом. Хэдлайнером live-сцены станет Yung Lean – один из главных трендсеттеров в хип-хопе и за его пределами. Компанию ему составят российские музыканты Markul, Thomas Mraz, i61. Список будет пополняться.

Свое видение новой танцевальной музыки представит BURN, который соберет на своей сцене восходящих звезд российской электроники и хип-хопа. Хедлайнерами BURN stage станут такие герои андерграунд-музыки, как ЛАУД и Cream Soda— и увидеть их можно будет не только на AFP, но и в прямой трансляции в VK-группе BURN. Помимо музыки на Alfa Future People будут организованы масштабные зоны спорта, а также будет работать лекторий от онлайн-университета Skillbox. Незабываемые впечатления также можно будет получить в бренд-зоне Lay’s. Бренд разработал невероятную музыкальную инсталляцию, где можно не только сфотографироваться, но даже «попробовать музыку на вкус».