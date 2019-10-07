7 сцен с отличной музыкой, фееричные шоу и яркие спецэффекты: что будет на фестивале Alfa Future People 2019

Музыкальная программа в 2019 году обширна как никогда: количество сцен впервые увеличится до семи, и каждая сцена отразит отдельное направление в танцевальной музыке. Главная Main Alfa Stage традиционно станет самой большой в России. На ней свои сеты представят такие звезды стадионного масштаба, как Apashe, Carnage, Don Diablo, Ferry Corsten, Jeffrey Sutorius, Quintino, Showtek. Гостей ждут не только фееричные шоу от музыкантов, но и грандиозная церемония открытия и закрытия фестиваля.
Фото: Пресс-служба
Второй год подряд сцена с самым динамичным и тяжелым звучанием будет представлена S7 Airlines. Впервые на фестивале авиакомпания покажет собственное шоу открытия, которое пройдет в первый день на сцене BASS STAGE by S7 Airlines. В музыкальной программе – выступления Angerfist, Aphrodite, Borgore, Camo & Krooked, Cesqeaux, Coone, Delta Heavy, Zardonic. За техно на Alfa Future People традиционно отвечает бренд Miller. Среди первых объявленных артистов – Mujuice и SCSI-9.
Фото: Пресс-служба
Впервые на AFP будут представлены trance, live и deep сцены. Среди участников trance-сцены Mentos Fresh Connector – авторы крупнейших транс-хитов десятилетия британец Ashley Wallbridge и американец Sean Tyas, протеже диджея Тиесто голландец Richard Durand, прима вокального транса Christina Novelli, мастера нежного утреннего звучания Super8 & Tab, восходящая звезда австралийской сцены Exis и недавно образованный дуэт Futurecode, объединивший хорошо известных среди любителей транса музыкантов Ben Gold и Omnia.
Фото: Пресс-служба
В этом году на фестивале впервые появится и Deep-сцена, где выступят тек-хаус патриарх Ame, молодой продюсер Seth Schwarz, объединяющий хаус-ритмы со скрипичными партиями, датчанин Be Svendsen, чью музыку окрестили емким словосочетанием «Тарантино техно», Alex Niggemann (босс лейбла AEON и питомец легендарного Poker Flat Recordings), а также дип/тек-хаус дуэт Brita Unders. Россию представят любитель экзотики и эклектики DJ List, в музыке которого теплый хаус соединяется с ближневосточными мотивами и дуэт Simple Symmetry, электронный проект братьев Саши и Сергея Липских, соединяющий в себе традиции западной андерграундной клубной музыки и мелодики Ближнего Востока, Азии и Африки.
На фестивале впервые появится live-сцена, на которой выступят яркие имена западного и российского хип-хопа. Артисты, выступающие там, виртуозно сочетают электронное звучание с хип-хопом и рэпом. Хэдлайнером live-сцены станет Yung Lean – один из главных трендсеттеров в хип-хопе и за его пределами. Компанию ему составят российские музыканты Markul, Thomas Mraz, i61. Список будет пополняться.
Свое видение новой танцевальной музыки представит BURN, который соберет на своей сцене восходящих звезд российской электроники и хип-хопа. Хедлайнерами BURN stage станут такие герои андерграунд-музыки, как ЛАУД и Cream Soda— и увидеть их можно будет не только на AFP, но и в прямой трансляции в VK-группе BURN. Помимо музыки на Alfa Future People будут организованы масштабные зоны спорта, а также будет работать лекторий от онлайн-университета Skillbox. Незабываемые впечатления также можно будет получить в бренд-зоне Lay’s. Бренд разработал невероятную музыкальную инсталляцию, где можно не только сфотографироваться, но даже «попробовать музыку на вкус».
Фото: Пресс-служба
Добраться до места проведения фестиваля стало еще проще, и поможет в этом богатая туристическая инфраструктура, развернутая в Нижнем Новгороде к чемпионату мира по футболу. В городе действует международный аэропорт, а из Москвы и Петербурга в Нижний ходят скоростные поезда (добраться из столицы можно всего за три с половиной часа). Путь на автомобиле по скоростной трассе займет немногим больше (4-6 часов в зависимости от транспортной ситуации). На самом фестивале устроена комфортабельная кемпинг-зона с бесплатным Wi-Fi, горячими душами и прочими удобствами, а для желающих есть VIP-кемпинг с предустановленными палатками.
Текст: пресс-служба
Фото: пресс-служба
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