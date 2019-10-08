7 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Осень окончательно вступила в свои права. Анна Михалкова и Елка демонстрируют уютный стиль.

«Все так быстро, все так мимолетно! Где же это "здесь и сейчас"? Как его поймать? Раз — и середина осени! Раз — и старшим почти по 20 лет, раз — и Лиде скоро в школу! Как так, подождите, мне же еще 25, нет, ну хорошо, 36.... уже нет? Мы живем в дороге, между неотложными делами, пробками, жизнью друзей выложенной в Инстаграм... где этот slow living? Как не пропустить эту радость от первых двух нижних зубов как у кролика у детей? Как удержать запах опавших листьев, прелых снизу, как запомнить ощущение шершавого языка собаки у себя на коже, когда она пытается тебя облизать? Как записать все на жесткий диск? Это не человеческая скорость проживания жизни! Чуть помедленнее кони))) чуть по мед лен не е...», — рассуждает актриса.

«Орлов, фоткай быстрее, пока костюм белый 😂 Конечно, носить беленькое, это то еще приключение», — шутит певица.

Денис Клявер наслаждается яркими листьями: «Картина не маслом "Золотая осень". Чур, не приближать и листики на мне не разглядывать».

Светлана Пермякова рассказала, что читает осенью: «Весь этот месяц буду в разъездах по стране с гастролями. Стараюсь всегда что-то интересное взять в дорогу почитать, как романы или биографии, так и новинки нон-фикшн. В последнее время частенько тянет на психологию и книги по саморазвитию».

Яна Поплавская поделилась осенним рецептом: