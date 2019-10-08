7 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Осень окончательно вступила в свои права. Анна Михалкова и Елка демонстрируют уютный стиль.
«Все так быстро, все так мимолетно! Где же это "здесь и сейчас"? Как его поймать? Раз — и середина осени! Раз — и старшим почти по 20 лет, раз — и Лиде скоро в школу! Как так, подождите, мне же еще 25, нет, ну хорошо, 36.... уже нет? Мы живем в дороге, между неотложными делами, пробками, жизнью друзей выложенной в Инстаграм... где этот slow living? Как не пропустить эту радость от первых двух нижних зубов как у кролика у детей? Как удержать запах опавших листьев, прелых снизу, как запомнить ощущение шершавого языка собаки у себя на коже, когда она пытается тебя облизать? Как записать все на жесткий диск? Это не человеческая скорость проживания жизни! Чуть помедленнее кони))) чуть по мед лен не е...», — рассуждает актриса.
«Орлов, фоткай быстрее, пока костюм белый 😂 Конечно, носить беленькое, это то еще приключение», — шутит певица.
Денис Клявер наслаждается яркими листьями: «Картина не маслом "Золотая осень". Чур, не приближать и листики на мне не разглядывать».
Светлана Пермякова рассказала, что читает осенью: «Весь этот месяц буду в разъездах по стране с гастролями. Стараюсь всегда что-то интересное взять в дорогу почитать, как романы или биографии, так и новинки нон-фикшн. В последнее время частенько тянет на психологию и книги по саморазвитию».
Яна Поплавская поделилась осенним рецептом:
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Удивительное ощущение тепла, радости и счастья, когда ты едешь домой и знаешь, что тебя очень ждут, ждут с улыбкой, с объятиями ! Муж ждал меня с таким сюрпризом, что я остолбенела от восхищения и какой-то детской растерянности ...👏 Каждый год, это традиция, мы варим аджику, но называем её «закусь». Мы и наши друзья едим её буквально ложками, настолько она вкусная и подходит ко всему - и к мясу, и к рыбе и просто хороша с чёрным хлебом! Так вот, у Жени был выходной и пока я весь день работала, он один сварил и закрыл 8 литров аджики!!! 🔥У меня в семье никогда не делили домашние дела на мужские и женские! Всегда была установка - все делаем вместе или кто первый пришёл, тот и встречает с накрытым столом, будь то обед или ужин! А муж мой не только классный журналист, но и Домашний ФЕЙ! Фото сегодняшнего успеха, а на видео -прошлогодняя совместная заготовка закуси! ————- Рецепт! ———— Берём 5 кг томатов 🍅 1 кг сладкого перца 🌶 1 кг моркови 🥕 1 кг антоновки 🍏. Пропустить все это через мясорубку и варить 2 часа (с момента закипания!) 🔥 Затем добавить 500 г растительного масла, 300 г уксуса(9%), 500 г сахара. Варить ещё 15 минут 🕒 Затем добавить 400 г чеснока, пропущенного через мясорубку, 6-8 стручков жгучего перца (размер имеет значение 😉) + 3 столовые ложки соли. Варить 15 минут. Вот и все 😀❤ ———— 👍#кулинария #мойдом #моясемья #янапоплавская #евгенийяковлев #хобби #заготовкиназиму #готовимдома #готовимвкусно #счастьеэтопросто #жизньпрекрасна❤️
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Фото и видео: instagram
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