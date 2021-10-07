7 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Стефания Маликова опубликовала осеннее селфи, сделанное в пути по делам.

Светлана Бондарчук радуется смене сезона и выгуливает осенние аутфиты. Компанию светской львице составляет ее собака.

Екатерина Волкова выложила фото из машины, но некоторые подписчики подумали, что на фото не ремень безопасности, а траурная лента. Артистку насмешили подписчики, которые ее «похоронили».

Анастасия Макеева признается в любви супругу под ярким летним видео и поздравляет с 5 месяцами со дня свадьбы: «Мы не расстаемся никогда. Я никогда даже не мечтала, что судьба подарит мне такой ценный подарок, человека с которым я могу быть круглосуточно и так хорошо, душевно и тепло. Сегодня 5 месяцев, как я твоя жена и я желаю нам чтоб мы так же сладко встретили и золотую Свадьбу».