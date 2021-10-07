7 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @alsou_a
Алсу показала подписчикам новую прическу. Певица, у которой волосы от природы прямые, сделала завивку.
Бойфренд дочери Моники Беллуччи и Венсана Касселя Девы выложил Stories с возлюбленной.
Ксения Бородина опубликовала фото из белого внедорожника. Под постом звезда порассуждала о важности изучения иностранных языков для детей. Дочери Бородиной уже могут похвастаться знаниями английского.
Беременная вторым ребенком певица Нюша обрадовала подписчиков новостью о том, что в эту субботу она раскроет пол ребенка.
Стефания Маликова опубликовала осеннее селфи, сделанное в пути по делам.
Светлана Бондарчук радуется смене сезона и выгуливает осенние аутфиты. Компанию светской львице составляет ее собака.
Екатерина Волкова выложила фото из машины, но некоторые подписчики подумали, что на фото не ремень безопасности, а траурная лента. Артистку насмешили подписчики, которые ее «похоронили».
Анастасия Макеева признается в любви супругу под ярким летним видео и поздравляет с 5 месяцами со дня свадьбы: «Мы не расстаемся никогда. Я никогда даже не мечтала, что судьба подарит мне такой ценный подарок, человека с которым я могу быть круглосуточно и так хорошо, душевно и тепло. Сегодня 5 месяцев, как я твоя жена и я желаю нам чтоб мы так же сладко встретили и золотую Свадьбу».
Ольга Бузова поделилась снимком с отцом Игорем. Под фото ведущая порадовалась, что с этого года день отца объявлен официальным праздником.
Яна Рудковская примеряет кутюрные платья в Париже.
Лера Кудрявцева выложила смешное видео в свой Instagram. С чувством юмора у ведущей точно все в порядке.
Павел Деревянко заинтриговал подписчиков, опубликовав селфи в костюме жениха и символично подписав: «Женишара».
Фото и видео: Instagram