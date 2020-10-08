7 октября: лучшие фото из Instagram звезд

За сегодняшний день в жизни звезд произошло много интересного. Чем они сегодня делились в своих Instagram, читайте в нашем дайджесте.

Виктория Боня станет бьюти-редактором в журнале L'Officiel Austria. Об этом дива пишет в своем микроблоге в Instagram.

Сама Вика признается, что, хотя ответственность ее и пугает, новый проект ее весьма вдохновил. Девушка считает, что именно она сможет лучше всего рассказать о бьюти-новинках. Подписчики пожелали ей удачи.