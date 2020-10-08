7 октября: лучшие фото из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/melnikovadsh/
За сегодняшний день в жизни звезд произошло много интересного. Чем они сегодня делились в своих Instagram, читайте в нашем дайджесте.
Виктория Боня станет бьюти-редактором в журнале L'Officiel Austria. Об этом дива пишет в своем микроблоге в Instagram.
Сама Вика признается, что, хотя ответственность ее и пугает, новый проект ее весьма вдохновил. Девушка считает, что именно она сможет лучше всего рассказать о бьюти-новинках. Подписчики пожелали ей удачи.
Звезда «Папиных дочек» на отдыхе в Сочи продемонстрировала эффектный образ в платье с разрезом. Расцветка самая что ни на есть отпускная – Даша выбрала принт зебра.
Подписчики в комментариях восхищаются смелым образом. Некоторые, правда, до сих пор не могут признать, как изменилась известная им Женя из сериала.
Оля Бузова в своем Instagram сегодня представила очень лаконичный образ – в джинсах, худи и толстовке.
В подписи под постом певица философствует – прислушиваться к близким людям нужно сердцем. Подписчики согласны.
Лариса Гузеева растрогала своих подписчиков. В новом посте она выразила огромную благодарность своим подругам.
Яркие и живые осенние фотографии прилагаются. Для встречи с друзьями Лариса выбрала очень стильный и эффектный образ в оливковом цвете.
Елена Подкаминская, по примеру многих других звезд, показала настоящие осенние фотографии – в свитере и сеновале.
В подписи под постом Елена рассуждает о том, как она раньше вела Instagram – по мнению актрисы, слишком наивно и коротко, и, выложи эти снимки она 10 лет назад, так бы и подписала – на сеновале.
Фото и видео: Instagram Виктории Бони, Дарьи Мельниковой, Ольги Бузовой, Елены Подкаминской, Ларисы Гузеевой
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