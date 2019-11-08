7 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Юлия Меньшова рассказала, как опоздала на самолет: «Развлекаюсь, как могу. А что еще делать, если приехала в аэропорт за 1,5 часа до вылета, сидела напротив выхода на посадку в кафе, и непостижимым образом эту посадку пропустила??? Ни объявления не было, ни-че-го. Самолетик на Киров крошечный. Авиакомпания такая же. Небольшая, но гордая. Поскупилась на объявление. Да и посадку 37 других пассажиров произвела за считанные минутки и сразу — хлоп, и закрылась. А потом и говорит: "Да мы вас искали по всему аэропорту, с ног сбились..., но теперь ничем помочь не можем". Ага. Короче, слава Богу, есть еще рейс на Киров. Но теперь уже вечером. Прямо с самолета бегом побежим на спектакль».
Юлия Такшина растрогала рассказом о «младенце»: «Кузьма растет ни по дням, а по часам, постепенно превращаясь в невероятного хулигана))) Итак, что мы имеем на сегодняшний день? Перешли с успехом на твердую пищу (творог, яйцо, вареная курица). К лотку приучился (не без приключений, но главное, все понял в итоге правильно). Стулья на кухне ободраны и неузнаваемы (листайте карусель, сами все увидите). Сейчас мчу покупать новые, антивандальные). На очереди обои, так как Кузьма уже по стенам носится не хуже Человека-паука! В общем растет наш малыш, развивается, так сказать, и это прекрасно».
Катя Гордон рассказала о любимом спорте: «Ну и я вернулась на кольцо;))) делаем танец на "Больше чем". Все цикличное раздражает. Фитнес и тренажеры не люблю... люблю Развитие, люблю когда складывается в картинку».
Эмин Агаларов и Джастин Портман поделились фотографиями с детьми. Муж Анны Хилькевич показал забавный кадр с прогулки. Сама Анна Хилькевич поделилась радостью материнства: «Когда запустила двоих детей в идеально чистую комнату и через 5 минут так... надеюсь , это не только у нас так».
Владимир Пресняков похвастался сыном-акробатом:
Ксения Бородина показала новое видео с дочерью:
Анна Нетребко поделилась рецептом фаршированных перцев:
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Свежая паприка и помидор, фаршированные бараньим фаршем с подливой из свежетертых томатов 🍅🌶 Бараний фарш чуть поджарить с луком на топленом масле, добавить куркума, перец и корицу. Снять с огня и добавить свежую петрушку и кориандр. Свежую паприку чуть подержать в кипятке и после начинить фаршем. Внутренности помидора измельчить в блендере и помидор тоже начинить фаршем. Начинённые Перцы и помидор выпекать в духовке, минут 20, и под конец полить свежим томатным соусом и выпекать ещё 10 минут! Сметану при подаче я бы исключила. 🍅🌶 Stuffed paprika and tomato’s. Lamb mix fried with onion add curcumine, cinnamon and pepper, then parsley and coriander in the end. Paprika put in hot water for 3-5 min, after stuff meat . And tomato. Bake for 20 minutes, and then add fresh tomato blended, and bake another 10 minutes.
Лада Дэнс поделилась идиллическими фотографиями: «Довелось мне побывать в родных краях. Вот это ностальгия».
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Дарья Повереннова встретилась со старым другом: «Мой однокурсник, Вовка Епифанцев всегда любил корчить рожи, и даже нам с Викой Полторак не удалось уговорить его не кривляться».
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«Всем наш вечерний чмок», — написала Жасмин фото с Алсу и Николаем Басковым.
Фото и видео: instagram
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