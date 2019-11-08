7 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юлия Меньшова рассказала, как опоздала на самолет: «Развлекаюсь, как могу. А что еще делать, если приехала в аэропорт за 1,5 часа до вылета, сидела напротив выхода на посадку в кафе, и непостижимым образом эту посадку пропустила??? Ни объявления не было, ни-че-го. Самолетик на Киров крошечный. Авиакомпания такая же. Небольшая, но гордая. Поскупилась на объявление. Да и посадку 37 других пассажиров произвела за считанные минутки и сразу — хлоп, и закрылась. А потом и говорит: "Да мы вас искали по всему аэропорту, с ног сбились..., но теперь ничем помочь не можем". Ага. Короче, слава Богу, есть еще рейс на Киров. Но теперь уже вечером. Прямо с самолета бегом побежим на спектакль».

Юлия Такшина растрогала рассказом о «младенце»: «Кузьма растет ни по дням, а по часам, постепенно превращаясь в невероятного хулигана))) Итак, что мы имеем на сегодняшний день? Перешли с успехом на твердую пищу (творог, яйцо, вареная курица). К лотку приучился (не без приключений, но главное, все понял в итоге правильно). Стулья на кухне ободраны и неузнаваемы (листайте карусель, сами все увидите). Сейчас мчу покупать новые, антивандальные). На очереди обои, так как Кузьма уже по стенам носится не хуже Человека-паука! В общем растет наш малыш, развивается, так сказать, и это прекрасно».

Катя Гордон рассказала о любимом спорте: «Ну и я вернулась на кольцо;))) делаем танец на "Больше чем". Все цикличное раздражает. Фитнес и тренажеры не люблю... люблю Развитие, люблю когда складывается в картинку».

Эмин Агаларов и Джастин Портман поделились фотографиями с детьми. Муж Анны Хилькевич показал забавный кадр с прогулки. Сама Анна Хилькевич поделилась радостью материнства: «Когда запустила двоих детей в идеально чистую комнату и через 5 минут так... надеюсь , это не только у нас так».

Владимир Пресняков похвастался сыном-акробатом: