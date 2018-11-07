7 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

50-летний Владимир Пресняков поделился фото, на котором они с женой строят забавные рожицы. Анна Семенович поздравила фанатов с Новым Годом. «Знакомьтесь! Прокурор Елена Михайловна... #снимаетсякино #сильнаяслабаяженщина», — познакомила поклонников с новой ролью Ольга Кабо.
Резо Гигинеишвили показал фото с сыном: «Ваня показывает мне "Большой")! Дарю идею — дети проводят гениальные экскурсии!»
«Добрый вечер,кто просил видео с нашего домашнего музея папы — Евгения Плющенко — ловите первое видео», — поделился Гном Гномыч (Саша Плющенко).
Дочь Кристины Орбакайте нарисовала маму:
Лиза Галкина призналась папе в любви по-французски:
Тутта Ларсен тоже гордится дочкой:
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Рыдаю. 🤣🤣🤣 Приходит сообщение от марфиной учительницы: Татьяна Анатольевна, Ваша дочь, вдохновлённая Пушкиным, просит направить Вам стихи собственного сочинения. На втором фото читать снизу вверх. #голубкинумоктрепещет #марфизмы #ларсики #мойгермесещёинетудавосходил
Максим Галкин поблагодарил фанатов: «Атланта поставила пока рекорд в американском туре по количеству цветов! Спасибо».
Валерия поделилась фотографией слегка поправившейся Ирины Дубцовой: «Вчера на съёмках программы "Привет, Андрей!" с мамулей и Ирочкой Дубцовой».
Анфиса Чехова тоже опубликовала не самое удачное фото: «Хочу выкладывать больше фотографий с Соликом, но он рано уходит в садик, когда я еще имею не слишком презентабельный вид, а когда я возвращаюсь, уже пора укладывать его спать и не до фотографий! Но если честно, мне вообще не хочется фотографироваться последний месяц. Видимо, ретроградная Венера делает свое дело. Все фото-позы кажутся мне фальшивыми, обработка не радует, эмоции через фотообъектив не передаются! Подождем до 16-го ноября, когда ретро-Венера нас покинет. А вы знаете, что в этот период, а он начался с 6 октября и продлится до 16 ноября, ни в коем случае нельзя делать пластические операции! Очень большой риск неудач и осложнений! Лучше не делать косметологических процедур и кардинальную смену имиджа! Зато можно успешно исправлять ошибки. Ну, если вам что-то испортили во внешности горе-парикмахеры или косметологи, самое время заняться возвращением былой красы. А еще полезно разгрести гардероб и выбросить все ненужные вещи. А еще Ретро Венера провоцирует наше недовольство своей внешностью. Даже красотки начинают искать у себя изъяны. В этот период все фотосессии получаются менее удачными, и ужасно хочется в себе что-то изменить и улучшить! Но! Подождите до 16-го! Старушка-Венерушка сгинет и мы и без всяких косметологов и пластиков почувствуем себя гораздо краше».
Олся Судзиловская рассказала про необычный массаж лица: «Сегодня поговорим о буккальном массаже лица, который выполняется с внешних и внутренних сторон щёк, со слов моего косметолога "через рот"! Возможно, процедура не из приятных (особенно первый сеанс), но потерпеть, однозначно, стоит — моментальный лифтинг-эффект, устранение "застоев" челюстно-лицевых мышц, уменьшение подкожно-жировых отложений и появление красиво-очерченного овала лица. На фотографии в ленте — конечный результат!»
Татьяна Лазарева поделилась хорошими новостями: «Друзья! В связи с началом новой и прекрасной жизни готова рассказать о ней! Сколько за эти годы было вежливо отфутболено всяких интервьюеров по причине отсутствия хороших новостей и новых проектов. Простите. Подготовка моего почтичтоавторского проекта на ютьюбе вышла в финал и я открыта для всех масс-медиа, кто интересуется. Проект мне нравится дико, я чувствую свои силы и уверенность в завтрашнем дне».
Анна Нетребко поделилась результатами моментов вдохновения:
Роза Сябитова тоже поделилась осенним настроением:
Катя Гордон написала открытое письмо Путину:
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Предложила Президенту учредить должность уполномоченного по правам Женщин. Готова бесплатно трудиться ибо консолидированно решать ежедневные проблемы давно пора. Подробности, текст письма и суть опубликую завтра на gordonsons.ru #катягордон #женщины #праваженщин
Фото и видео: instagram