logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

7 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Фото из Instagram Анны Семенович

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Как знаменитости провели день, читайте в нашем дайджесте.

50-летний Владимир Пресняков поделился фото, на котором они с женой строят забавные рожицы. Анна Семенович поздравила фанатов с Новым Годом. «Знакомьтесь! Прокурор Елена Михайловна... #снимаетсякино #сильнаяслабаяженщина», — познакомила поклонников с новой ролью Ольга Кабо.

Резо Гигинеишвили показал фото с сыном: «Ваня показывает мне "Большой")! Дарю идею — дети проводят гениальные экскурсии!»

«Добрый вечер,кто просил видео с нашего домашнего музея папы — Евгения Плющенко — ловите первое видео», — поделился Гном Гномыч (Саша Плющенко).

Дочь Кристины Орбакайте нарисовала маму:

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Мама 💗

Публикация от Claudia Zemtsova (@claudiazemtsova)

Лиза Галкина призналась папе в любви по-французски:

Тутта Ларсен тоже гордится дочкой:

Максим Галкин поблагодарил фанатов: «Атланта поставила пока рекорд в американском туре по количеству цветов! Спасибо».

Валерия поделилась фотографией слегка поправившейся Ирины Дубцовой: «Вчера на съёмках программы "Привет, Андрей!" с мамулей и Ирочкой Дубцовой».

Анфиса Чехова тоже опубликовала не самое удачное фото: «Хочу выкладывать больше фотографий с Соликом, но он рано уходит в садик, когда я еще имею не слишком презентабельный вид, а когда я возвращаюсь, уже пора укладывать его спать и не до фотографий! Но если честно, мне вообще не хочется фотографироваться последний месяц. Видимо, ретроградная Венера делает свое дело. Все фото-позы кажутся мне фальшивыми, обработка не радует, эмоции через фотообъектив не передаются! Подождем до 16-го ноября, когда ретро-Венера нас покинет. А вы знаете, что в этот период, а он начался с 6 октября и продлится до 16 ноября, ни в коем случае нельзя делать пластические операции! Очень большой риск неудач и осложнений! Лучше не делать косметологических процедур и кардинальную смену имиджа! Зато можно успешно исправлять ошибки. Ну, если вам что-то испортили во внешности горе-парикмахеры или косметологи, самое время заняться возвращением былой красы. А еще полезно разгрести гардероб и выбросить все ненужные вещи. А еще Ретро Венера провоцирует наше недовольство своей внешностью. Даже красотки начинают искать у себя изъяны. В этот период все фотосессии получаются менее удачными, и ужасно хочется в себе что-то изменить и улучшить! Но! Подождите до 16-го! Старушка-Венерушка сгинет и мы и без всяких косметологов и пластиков почувствуем себя гораздо краше».

Олся Судзиловская рассказала про необычный массаж лица: «Сегодня поговорим о буккальном массаже лица, который выполняется с внешних и внутренних сторон щёк, со слов моего косметолога "через рот"! Возможно, процедура не из приятных (особенно первый сеанс), но потерпеть, однозначно, стоит — моментальный лифтинг-эффект, устранение "застоев" челюстно-лицевых мышц, уменьшение подкожно-жировых отложений и появление красиво-очерченного овала лица. На фотографии в ленте — конечный результат!»

Татьяна Лазарева поделилась хорошими новостями: «Друзья! В связи с началом новой и прекрасной жизни готова рассказать о ней! Сколько за эти годы было вежливо отфутболено всяких интервьюеров по причине отсутствия хороших новостей и новых проектов. Простите. Подготовка моего почтичтоавторского проекта на ютьюбе вышла в финал и я открыта для всех масс-медиа, кто интересуется. Проект мне нравится дико, я чувствую свои силы и уверенность в завтрашнем дне».

Анна Нетребко поделилась результатами моментов вдохновения:

Роза Сябитова тоже поделилась осенним настроением:

Катя Гордон написала открытое письмо Путину:

Фото и видео: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Мне жизненно необходимо было сбросить вес»: Анна Михалкова рассказала, как и почему похудела на 15 кг
«Не являешься моей поклонницей — отойди»: Алла Пугачева дала жесткий отпор критикам
Шатенка Полина Гагарина выглядит в два раза моложе своих лет
Фанат показал, как выглядит Виктория Боня без фотошопа и макияжа
«Я стала похожа на заветную куклу Барби»: солистка Artik&Asti увеличила ягодицы и показала результат
Тест: мы угадаем, сколько раз вы выйдете замуж