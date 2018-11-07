7 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Максим Галкин поблагодарил фанатов: «Атланта поставила пока рекорд в американском туре по количеству цветов! Спасибо».

Валерия поделилась фотографией слегка поправившейся Ирины Дубцовой: «Вчера на съёмках программы "Привет, Андрей!" с мамулей и Ирочкой Дубцовой».

Анфиса Чехова тоже опубликовала не самое удачное фото: «Хочу выкладывать больше фотографий с Соликом, но он рано уходит в садик, когда я еще имею не слишком презентабельный вид, а когда я возвращаюсь, уже пора укладывать его спать и не до фотографий! Но если честно, мне вообще не хочется фотографироваться последний месяц. Видимо, ретроградная Венера делает свое дело. Все фото-позы кажутся мне фальшивыми, обработка не радует, эмоции через фотообъектив не передаются! Подождем до 16-го ноября, когда ретро-Венера нас покинет. А вы знаете, что в этот период, а он начался с 6 октября и продлится до 16 ноября, ни в коем случае нельзя делать пластические операции! Очень большой риск неудач и осложнений! Лучше не делать косметологических процедур и кардинальную смену имиджа! Зато можно успешно исправлять ошибки. Ну, если вам что-то испортили во внешности горе-парикмахеры или косметологи, самое время заняться возвращением былой красы. А еще полезно разгрести гардероб и выбросить все ненужные вещи. А еще Ретро Венера провоцирует наше недовольство своей внешностью. Даже красотки начинают искать у себя изъяны. В этот период все фотосессии получаются менее удачными, и ужасно хочется в себе что-то изменить и улучшить! Но! Подождите до 16-го! Старушка-Венерушка сгинет и мы и без всяких косметологов и пластиков почувствуем себя гораздо краше».

Олся Судзиловская рассказала про необычный массаж лица: «Сегодня поговорим о буккальном массаже лица, который выполняется с внешних и внутренних сторон щёк, со слов моего косметолога "через рот"! Возможно, процедура не из приятных (особенно первый сеанс), но потерпеть, однозначно, стоит — моментальный лифтинг-эффект, устранение "застоев" челюстно-лицевых мышц, уменьшение подкожно-жировых отложений и появление красиво-очерченного овала лица. На фотографии в ленте — конечный результат!»