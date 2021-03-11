7 моментов из истории премии «Грэмми», которые всех удивили

Церемония вручения премии «Грэмми» 2021 состоится в лос-анджелесском «Стейплс-центре». Как и другие мероприятия, премия была отложена из-за пандемии коронавируса. Формат проведения премии до сих пор остается неизвестен.

«Решение относительно того, пройдет ли церемония со зрителями и красной ковровой дорожкой, мы примем ближе к назначенной дате», — заявили организаторы.

Мы решили собрать самые необычные моменты в истории «Грэмми», которые зрители точно запомнили надолго.

Утешительные призы проигравшим

Джеймс Корден, который вручил приз Дэйву Чапеллу, победителю в номинации «Лучший комедийный альбом 2018 года», решил, что другие участники тоже заслуживают награды. Поэтому и преподнес каждому по живому щенку. Этот, на первый взгляд, очень милый жест вызвал целую бурю негодования со стороны зоозащитников. Всех животных после этого благополучно вернули в приют, и особенного стресса они, по словам ветеринаров, не получили.