7 моментов из истории премии «Грэмми», которые всех удивили
Фото: Global Look Press
Церемония вручения премии «Грэмми» 2021 состоится в лос-анджелесском «Стейплс-центре». Как и другие мероприятия, премия была отложена из-за пандемии коронавируса. Формат проведения премии до сих пор остается неизвестен.
«Решение относительно того, пройдет ли церемония со зрителями и красной ковровой дорожкой, мы примем ближе к назначенной дате», — заявили организаторы.
Мы решили собрать самые необычные моменты в истории «Грэмми», которые зрители точно запомнили надолго.
Утешительные призы проигравшим
Джеймс Корден, который вручил приз Дэйву Чапеллу, победителю в номинации «Лучший комедийный альбом 2018 года», решил, что другие участники тоже заслуживают награды. Поэтому и преподнес каждому по живому щенку. Этот, на первый взгляд, очень милый жест вызвал целую бурю негодования со стороны зоозащитников. Всех животных после этого благополучно вернули в приют, и особенного стресса они, по словам ветеринаров, не получили.
Фото: Global Look Press
Необычный дресс-код
Участники группы Twenty One Pilots выбрали весьма своеобразные образы — и появились на сцене в пиджаках и в одних трусах.
Музыканты объяснили свое решение тем, что давно пообещали выйти в таком виде, если получат эту премию:
«Если мы когда-нибудь пойдем на "Грэмми", если мы когда-нибудь выиграем "Грэмми", мы должны получить ее именно так».
Эффектное появление
Леди Гага, казалось бы, уже ничем не может удивить поклонников, но в 2011 году ей все же это удалось. Певица появилась необычным образом — на церемонию ее принесли в огромном яйце. Из своего убежища она вышла только для того, чтобы исполнить свою песню Born This Way. Получилось очень символично.
Фото: Global Look Press
Нарушение этикета
Победителям премии по традиции давали высказаться, и ждали от них яркую, впечатляющую речь — однако Фрэнк Синатра организаторов разочаровал. Его речь оказалась сумбурной и несвязной, и не все зрители поняли, что он хотел сказать. Ведущие решили, что внимание зрителей — слишком ценный ресурс, и довольно бесцеремонно прервали Синатру прямо на полуслове.
Фото: Global Look Press
Посмертная награда
Лучшим музыкальным альбомом 1982 года стал совместный альбом Джона Леннона и Йоко Оно Double Fantasy. К сожалению, вручать премию оказалось уже некому. Леннон получил награду посмертно, забрала ее его супруга.
Технические проблемы
В 2016 певица Адель во время своего выступления на премии «Грэмми» пережила настоящий звездный час, причиной которого стала ошибка звукорежиссера. Прямо во время песни звук микрофона певицы внезапно отключился.
Однако девушка не растерялась и продолжила петь. Ее голос оказался настолько мощным, что после концерта она столкнулась с новой волной популярности. Какие санкции постигли режиссера, не уточняется.
Фото: Global Look Press
Большая трагедия
В прошлом году, перед премией «Грэмми» 2020, случилась большая беда. За несколько часов до концерта разбился вертолет известного баскетболиста Коби Брайнта. Сам игрок вместе со своей дочерью и еще семь человек погибли в катастрофе.
Память игрока и его дочери почтили минутой молчания, а многие артисты посвятили ему свои выступления.
Фото: Global Look Press
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