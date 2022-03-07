7-месячная внучка Евгения Осина впервые появилась на телеэкране

Сам певец рождение внучки не застал. Евгений Осин страдал от алкогольной зависимости и так и не смог вылечиться. Он скончался от остановки сердца в 2018 году.

Агния поделилась, что вместе с мужем они сделали ремонт в детской комнате, а все остальное решили оставить в первозданном виде. Избавились только от бильярдного стола. Вместо него теперь красуется вольер для кошек.

Дочь Евгения Осина рассказала, что до сих пор гранит гитару отца как память, хотя за нее предлагали большие деньги. Однако, девушка отказалась, так эта вещь дорога ей.