7-месячная внучка Евгения Осина впервые появилась на телеэкране
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Фото: instagram/ iammagnia
Агния Осина родила первенца в прошлом году. Малышке дали имя Ксения. Отцом ребенка является супруг Агнии инженер Владислав. Пара предпочитает не афишировать свое родство со звездой и живет тихой размеренно жизнью. На данный момент они обитают в квартире покойного отца девушки.
Недавно Агния посетила студию передачи «Звезды сошлись» и показала телезрителям 7-месячную дочь. «Ну что ж, у меня на руках внучка Евгения Осина», — сказала Лера Кудрявцева. Ведущая отметила, что девочка очень похожа на знаменитого деда.
Сам певец рождение внучки не застал. Евгений Осин страдал от алкогольной зависимости и так и не смог вылечиться. Он скончался от остановки сердца в 2018 году.
Агния поделилась, что вместе с мужем они сделали ремонт в детской комнате, а все остальное решили оставить в первозданном виде. Избавились только от бильярдного стола. Вместо него теперь красуется вольер для кошек.
Дочь Евгения Осина рассказала, что до сих пор гранит гитару отца как память, хотя за нее предлагали большие деньги. Однако, девушка отказалась, так эта вещь дорога ей.
Фото: Instagram, Global Look Press