7 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юлия Барановская с детьми посетила с экскурсией сыроварню: «Кто рано встает..... теперь мы знаем, как делают сыр моцарелла и буратта».

Василиса Володина поделилась: «Моя дочь Вика в этом году заканчивает 11 класс, и через пару недель ей предстоит сдавать ЕГЭ. Вижу и знаю, как она волнуется, переживает, старается и учится. И даже возможность заглянуть в будущее с помощью мамы-астролога ее не расслабляет. Да и мама сама рада, что ребенок занимается, но расслабиться не может никак».

Настя Ивлеева на время стала брюнеткой: «Натаха Орейрова курильщика». А Светлана Ходченкова — примерила пышный очень светлый парик.